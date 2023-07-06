Із липня зросли виплати у понад 19 тисяч пенсіонерів: кому й на скільки підвищили — Finance.ua

Із липня зросли виплати у понад 19 тисяч пенсіонерів: кому й на скільки підвищили Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Із липня зросли виплати у понад 19 тисяч пенсіонерів: кому й на скільки підвищили

З 1 липня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

«Перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, середній розмір підвищення — 1020,71 грн», — сказано в повідомленні.

З них:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до Закону України «Про державну службу», в середньому виплати підвищено на 1046,70 грн ;

; 659 — до Закону України «Про статус народного депутата України», — на 1450,98 грн ;

; 1574 — до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» — на 634,89 грн ;

; 197 — до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» — на 422,51 грн.

Інфографіка: ПФУ

Довідка Finance.ua:

у Пенсійному фонді заявили, що громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців;

у Пенсійному фонді також застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім її все ж можна буде повернути.

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