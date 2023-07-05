Виїхав за кордон — втратив пенсію: яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів — Finance.ua
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Виїхав за кордон — втратив пенсію: яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів

Особисті фінанси
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Виїхав за кордон — втратив пенсію: яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів
Виїхав за кордон — втратив пенсію: яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів
У Пенсійному фонді застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім її все ж можна буде повернути.
Йдеться про пенсійні виплати по інвалідності.

Що робити у такому випадку

Для того, щоб пенсіонерам продовжили виплачувати пенсії, необхідно надіслати заяву та документи до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн та офлайн:
  • поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;
  • онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі «Заява на перерахунок пенсій» — «Продовження виплати».
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До заяви потрібно додати ще копії таких документів:
  • паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
  • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
  • оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Як отримати дві виплати одразу

Ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати, а це соціальна допомога та пенсію по втраті годувальника. Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином:
  • особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік — 2 093 гривень),
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму (1 674,40 гривень),
  • особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму (1 255,80 гривень),
  • на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% (1 465,10 гривень).
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За матеріалами:
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