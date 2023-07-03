Правило 10 днів: як пенсіонерам не втратити частину виплат — Finance.ua

Правило 10 днів: як пенсіонерам не втратити частину виплат Сьогодні 17:43 — Особисті фінанси

Правило 10 днів: як пенсіонерам не втратити частину виплат

Щоб пенсіонеру не довелося повертати частину пенсії, потрібно своєчасно сповіщати ПФУ про працевлаштування чи набуття статусу фізичної особи — підприємця. Розповідаємо, як це зробити.

необхідно про це повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Мова не тільки про працевлаштування, а й статус ФОП. Якщо українець отримує пенсійні виплати від держави, але відновив трудову чи бізнесову діяльність, то відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, йому. Мова не тільки про працевлаштування, а й статус ФОП.

У разі відсутності інформації про працевлаштування у Реєстрі застрахованих осіб, пенсіонеру необхідно надати відповідні документи, що підтверджують його зайнятість.

Це можна робити шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

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Якщо це не буде зроблено, існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як переплата, доведеться повернути до бюджету.

Чим ризикує пенсіонер, якщо відмовиться повертати переплату

Якщо пенсіонер приховав інформацію про свою трудову діяльність, а представники ПФУ виявили цю інформацію через інші державні реєстри загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також фізичних чи юридичних осіб-підприємців, то йому може бути запропоновано повернути переплачені кошти.

Якщо пенсіонер відмовиться добровільно повертати переплату, то ПФУ має право ухвалити рішення про вирахування 20% з майбутніх пенсійних виплат.

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