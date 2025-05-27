За яких обставин може бути застосовано адмінарешт майна платника податків (пояснення ДПС) — Finance.ua

За яких обставин може бути застосовано адмінарешт майна платника податків (пояснення ДПС) Вчора 19:00 — Особисті фінанси

За яких обставин може бути застосовано адмінарешт майна платника податків (пояснення ДПС)

Адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов’язків, визначених законом.

Про це повідомляє Податкова служба у Полтавській області.

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Арешт майна може бути застосовано, якщо:

платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває в податковій заставі;

фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;

платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;

відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством;

відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов’язковою або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;

платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває в податковій заставі;

платник податків не допускає податкового керуючого до складання акту опису майна, яке передається в податкову заставу;

платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог податкового законодавства інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки);

нерезидент розпочинає та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки.

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Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону та коштів на рахунку платника податків.

ержателем та адміністратором реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Вона отримуватиме відповідну інформацію від банків. Нагадаємо, Державна податкова служба виступатиме . Вона отримуватиме відповідну інформацію від банків.

Таким чином, фактично податківці отримають доступ до банківської таємниці. Буде створено реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, адмініструвати який буде Податкова служба, а банки, емітентів електронних грошей зобов’яжуть направляти до Податкової дані про відкриття, закриття рахунків чи електронних гаманців.

Відповідний законопроєкт «щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» погодив Кабмін.

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