За травень банки видали кредитів під держгарантії на 2,4 млрд — Finance.ua

За травень банки видали кредитів під держгарантії на 2,4 млрд Сьогодні 07:09 — Кредит&Депозит

За травень банки видали кредитів під держгарантії на 2,4 млрд

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що станом на 1 червня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 160 кредитів на суму 66,4 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,1 млрд гривень. Це близько 69% від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

Зокрема, у травні укладено 823 кредитні договори на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 червня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ « Приватбанк »: 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60% від ліміту таких гарантій, наданих банку.

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Другим за кількістю таких кредитів є АТ « Ощадбанк »: 2902 кредити на 11,2 млрд грн (90% від ліміту банку).

Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд (66% від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 2 233 кредити на загальну суму 7,8 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 511 кредитів на 5 млрд грн;

у Львівській — 1 672 кредити на 4,9 млрд грн;

у Київській — 1 178 кредитів на 4,1 млрд грн;

у Харківській — 574 кредити на 3,9 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство — 4 961 кредит на загальну суму 29,2 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 145 кредитів на 17,1 млрд грн;

переробна промисловість — 2 967 кредитів на 13,8 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність -1 110 кредитів на 2,4 млрд грн;

будівництво — 476 кредитів на 1,6 млрд грн.

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