Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року — Finance.ua
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Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року

Кредит&Депозит
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Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року
Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року
З початку 2024 року за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 11 374 кредити на 43,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 8 499 кредити на 22,2 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
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Зокрема, за минулий тиждень у межах програми від уповноважених банків було видано 388 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.
За час дії воєнного стану в Україні видано 55 516 кредитів на 221,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 41 533 кредити на 112,6 млрд грн).
З них станом на 17 червня поточного року на:
  • інвестиційні цілі — 19,74 млрд грн;
  • фінансування оборотного капіталу — 61,85 млрд грн;
  • кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 38,69 млрд грн;
  • переробку сільськогосподарської продукції — 16,29 млрд грн;
  • антивоєнні цілі — 57,35 млрд грн;
  • кредитування в зоні високого воєнного ризику — 13,94 млрд грн.
Усього з моменту старту Програми підписано 90 338 кредитних договорів на 310,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 62 009 договорів на 139,3 млрд гривень.
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Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив сферу дії кредитної програми «5−7−9». Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
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За матеріалами:
Finance.ua
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