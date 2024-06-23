Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року — Finance.ua

Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року Сьогодні 07:20 — Кредит&Депозит

Скільки кредитів отримали підприємці за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» від початку року

З початку 2024 року за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали 11 374 кредити на 43,9 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 8 499 кредити на 22,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Зокрема, за минулий тиждень у межах програми від уповноважених банків було видано 388 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 55 516 кредитів на 221,2 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 41 533 кредити на 112,6 млрд грн).

З них станом на 17 червня поточного року на:

інвестиційні цілі — 19,74 млрд грн;

фінансування оборотного капіталу — 61,85 млрд грн;



кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 38,69 млрд грн;



переробку сільськогосподарської продукції — 16,29 млрд грн;



антивоєнні цілі — 57,35 млрд грн;



кредитування в зоні високого воєнного ризику — 13,94 млрд грн.



Усього з моменту старту Програми підписано 90 338 кредитних договорів на 310,8 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 62 009 договорів на 139,3 млрд гривень.

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Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив сферу дії кредитної програми «5−7−9». Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

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