За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн — Finance.ua
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За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн

Особисті фінанси
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За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн
За рік понаднормового стажу пенсіонерам доплачують максимум 20 грн
За кожен повний рік понаднормового страхового стажу (понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок) пенсія за віком збільшується на 1% від її розміру.
Проте, як нагадують у Пенсійному фонду України, розмір такого підвищення не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком (прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який наразі становить 2093 грн).
Тобто якщо розмір пенсії людини вищий прожиткового мінімуму, їй нарахують наразі максимум 20,93 грн доплати.

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Нагадаємо, що досить часто пенсіонери, шукаючи захисту своїх прав щодо перерахунку пенсії чи виплати заборгованості, звертаються до суду. Але навіть коли суд стає на бік людини, Пенсійний фонд далеко не завжди виконує судове рішення. Основна причина — немає грошей. Кошти на виплату поточних пенсій у бюджеті є, а на виплату заборгованостей по судових рішеннях — немає.
У Пенсійному фонді також застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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