0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За рік кількість нових ІТ-компаній в Україні майже подвоїлась

ІТ-сектор випередив інші галузі за кількістю реєстрацій компаній у 2026 році
ІТ-сектор випередив інші галузі за кількістю реєстрацій компаній у 2026 році, Фото: freepik
У першому кварталі 2026 року ІТ-сектор став лідером за кількістю новостворених компаній в Україні. За цей період зареєстровано 902 нові юридичні особи — майже вдвічі більше, ніж торік (480). Тобто кількість нових суб’єктів зросла майже на 90%.
Про це свідчать дані YC Market, пише Dou.
Кількість нових юросіб в ІТ порівняно з іншими галузями
Кількість нових юросіб в ІТ порівняно з іншими галузями, Дані: YC Market

Де відкривають найбільше ІТ-компаній

Найбільше нових юридичних осіб за січень-березень 2026 року з’явилося у Києві (419), ще 86 — у Київській області.
Серед регіонів також вирізняються Львівська (97 нових юросіб) та Дніпропетровська області (73).
Кількість нових юросіб в ІТ у I кварталі 2026 року
Кількість нових юросіб в ІТ у I кварталі 2026 року, Дані YC Market
За даними аналітиків, кількість закриттів ІТ-компаній зменшилась. У січні-березні 2026 року припинили діяльність 17 юридичних осіб, тоді як за аналогічний період минулого року — 21.
Для порівняння, у таких галузях як сільське господарство та транспорт і логістика було понад 40 закритих юросіб (за напрямом «транспорт і логістика» кількість припинених компаній зросла на 147%).
Раніше Finance.ua писав, що кожна гривня, згенерована в ІТ-секторі, приносить ще 1,09 грн в інших галузях. Водночас один ІТ-фахівець забезпечує роботою ще 2,29 людей у суміжних сферах.
Більшість IT-фахівців віком до 22 років, які наразі перебувають в Україні та не проходять військову службу, не планують довгостроково залишати країну. Найчастіше вони розглядають короткострокові поїздки з подальшим поверненням.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
