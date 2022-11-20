За програмою «єРобота» вже погодили заявок на 1,8 мільярда — Шмигаль — Finance.ua

За програмою «єРобота» вже погодили заявок на 1,8 мільярда — Шмигаль Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

За програмою «єРобота» вже погодили заявок на 1,8 мільярда — Шмигаль

У межах програми «єРобота» вже погоджено заявок на отримання грантів для ведення бізнесу на суму 1,8 млрд грн.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Грантова програма „єРобота“ спрямована на малий і середній бізнес. На сьогодні на 1,8 млрд грн вже підтверджено заявок. Понад 2 тисячі проєктів уже розпочали свою роботу», — розповів він.

Шмигаль додав, що уряд з наступного року планує залучати до програми приватних партнерів, аби «єРобота» фінансувалась не лише за бюджетні кошти.

Як повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко, уряд перерахував 62,05 млн грн переможцям програми мікрогрантів «Власна справа». Кошти на започаткування чи розвиток свого бізнесу отримали 265 українців.

«Підтримка бізнесу та створення робочих місць — це пріоритетні напрямки роботи Уряду в цей непростий час. Серед всіх програм проекту єРобота найпопулярнішою є програма мікрогрантів „Власна справа“, яка стимулює розвиток підприємництва. Кожні два тижні ми маємо більше двох сотень підприємців — переможців цієї програми, які отримують можливість започаткувати чи розширити свій бізнес за підтримки держави. Наша мета — завдяки реалізації грантових програм забезпечити створення щонайменше 300 тисяч нових робочих місць», — зазначила Юлія Свириденко.

Наразі визначено нових переможців програми «Власна справа» — в рамках дев’ятої хвилі реалізації цієї ініціативи 240 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 56,6 млн грн.

Серед переможців дев’ятої хвилі програми 64 особи планують започаткувати чи розвивати проекти в сфері оптової та роздрібної торгівлі, 59 — в переробній промисловості, 30 — в сфері тимчасового розміщування та організації. Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 585 робочих місць.

Нагадаємо, українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота».

«єРобота» — це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Перша програма передбачає гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга — гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми — гранти на висадку садів (до 400 тис. грн за 1 га) і будівництво теплиць (до 7 млн грн). П’ята програма — це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста — гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Довідка Finance.ua:

уряд вніс зміни до програм грантової підтримки єРобота.

наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

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Укрінформ За матеріалами:

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