Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла — Finance.ua

Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла
У квітні 2025 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні знизився на 5,2 пункти та склав 79,1 пункту.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
Економічні очікування
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні впав на 8,2 пункти — до 91,9 пункту.
Негативну динаміку індексу аналітики пов’язують насамперед зі зниженням економічних очікувань населення.
У розрізі складових ІЕО:
- Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 3 п. — до 92,3 п.
- Індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік — мінус 11,6 п., до 76,2 п.
- Індекс очікуваного розвитку економіки у п’ятирічній перспективі — мінус 10,1 п., до 107,3 п.
Оцінка поточної ситуації
Індекс поточного становища (ІПС) у квітні склав 59,8 пункту, що лише на 0,7 пункти нижче, ніж у березні. Водночас складові ІПС демонструють змішану динаміку:
- Індекс поточного особистого матеріального становища виріс на 1,1 п. — до 55,7 п.
- Індекс доцільності великих покупок зменшився на 2,5 п. — до 63,9 п.
Девальваційні очікування
На відміну від загального тренду, валютні очікування громадян помітно покращились. Індекс девальваційних очікувань у квітні знизився на 20,1 пункти — до 128,2 п. Це свідчить про зменшення побоювань щодо ослаблення гривні.
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Інші очікування:
- Індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 2 пункти — до 121,1 п.
- Індекс інфляційних очікувань майже не змінився — +0,2 п., до 183,3 п.
Коментар аналітиків
«Індекс споживчих настроїв показує значимо негативну динаміку у квітні 2025 року. Ключовий драйвер зниження — негативні економічні очікування. Населення України більш песимістично оцінює перспективи економіки як на найближчий рік, так і на довший період. При цьому, поточне становище населення не зазнало значущих змін», — зазначили в Info Sapiens.
Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.
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