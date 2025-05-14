Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла — Finance.ua
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Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла

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Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла
Споживчі настрої українців у квітні погіршилися, але довіра до гривні зросла
У квітні 2025 року Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні знизився на 5,2 пункти та склав 79,1 пункту.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Економічні очікування

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні впав на 8,2 пункти — до 91,9 пункту.
Негативну динаміку індексу аналітики пов’язують насамперед зі зниженням економічних очікувань населення.
У розрізі складових ІЕО:
  • Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 3 п. — до 92,3 п.
  • Індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік — мінус 11,6 п., до 76,2 п.
  • Індекс очікуваного розвитку економіки у п’ятирічній перспективі — мінус 10,1 п., до 107,3 п.
Інфографіка: Info Sapiens
Інфографіка: Info Sapiens

Оцінка поточної ситуації

Індекс поточного становища (ІПС) у квітні склав 59,8 пункту, що лише на 0,7 пункти нижче, ніж у березні. Водночас складові ІПС демонструють змішану динаміку:
  • Індекс поточного особистого матеріального становища виріс на 1,1 п. — до 55,7 п.
  • Індекс доцільності великих покупок зменшився на 2,5 п. — до 63,9 п.

Девальваційні очікування

На відміну від загального тренду, валютні очікування громадян помітно покращились. Індекс девальваційних очікувань у квітні знизився на 20,1 пункти — до 128,2 п. Це свідчить про зменшення побоювань щодо ослаблення гривні.

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Інші очікування:
  • Індекс очікуваної динаміки безробіття зріс на 2 пункти — до 121,1 п.
  • Індекс інфляційних очікувань майже не змінився — +0,2 п., до 183,3 п.
Таблиця: Info Sapiens
Таблиця: Info Sapiens

Коментар аналітиків

«Індекс споживчих настроїв показує значимо негативну динаміку у квітні 2025 року. Ключовий драйвер зниження — негативні економічні очікування. Населення України більш песимістично оцінює перспективи економіки як на найближчий рік, так і на довший період. При цьому, поточне становище населення не зазнало значущих змін», — зазначили в Info Sapiens.
Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.
10 травня Національний банк помʼякшив валютні обмеження та почав реалізацію стимулюючої валютної лібералізації. Метою лібералізації є сприяння припливу додаткового капіталу в економіку України.
🔎 Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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