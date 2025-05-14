ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити)

Фондовий ринок
64
ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити)
ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити)
Як повідомляє ПриватБанк, українці відтепер можуть придбати квитки на популярні напрямки в Європі.
Напрямки і як придбати
Квитки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії з 14 травня можна придбати через платформу ПриватБанку bilet.privatbank.ua/train.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Читайте також
Новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів: інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює цілодобово.
Придбання квитків
На час воєнного стану оплата квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда. Іноді оплата може бути закритою на певні рейси через коригування графіка руху.
Читайте також
Які є види квитків на поїзд
  • Електронний квиток (з QR-кодом) — для здійснення поїздки достатньо показати провідникові квиток на екрані смартфону. Друкувати не обов’язково.
  • Код замовлення — для здійснення поїздки потрібно обміняти код замовлення на квиток у будь-якій автоматизованій касі вокзалу на материковій частині України, мінімум за 30 хвилин до відправлення поїзду. Більше детально — за посиланням.
Нагадаємо, Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems