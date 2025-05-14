ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити) — Finance.ua

ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити) Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

ПриватБанк запускає продаж квитків на європейські залізниці (як купити)

Як повідомляє ПриватБанк , українці відтепер можуть придбати квитки на популярні напрямки в Європі.

Напрямки і як придбати

Німеччини, Австрії та Чехії з 14 травня можна придбати через платформу ПриватБанку Квитки провідних залізничних компанійможна придбатичерез платформу ПриватБанку bilet.privatbank.ua/train

Про це йдеться в повідомленні банку.

Новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів: інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює цілодобово.

Придбання квитків

На час воєнного стану оплата квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда. Іноді оплата може бути закритою на певні рейси через коригування графіка руху.

Які є види квитків на поїзд

Електронний квиток (з QR-кодом) — для здійснення поїздки достатньо показати провідникові квиток на екрані смартфону. Друкувати не обов’язково.

Код замовлення — для здійснення поїздки потрібно обміняти код замовлення на квиток у будь-якій автоматизованій касі вокзалу на материковій частині України, мінімум за 30 хвилин до відправлення поїзду. Більше детально — за посиланням.

Нагадаємо, Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

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