За програмою єРобота виділили 45 млн грн на гранти для створення нових підприємств — Finance.ua
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За програмою єРобота виділили 45 млн грн на гранти для створення нових підприємств

Казна та Політика
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За програмою єРобота виділили 45 млн грн на гранти для створення нових підприємств
За програмою єРобота виділили 45 млн грн на гранти для створення нових підприємств
Уряд виділив Міністерству економіки чергових 45 млн гривень, які будуть спрямовані на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Держава зацікавлена, аби бізнес продовжував працювати й розвиватися. Запуск програми єРобота — це один із ключових елементів у цьому напрямі», — підкреслив голова уряду.
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Загалом за напрямом підтримки переробних підприємств подано вже понад 500 заявок.
Також Шмигаль нагадав, що стартував прийом заявок за ще одним напрямом в межах програми єРобота, яка стосується безоплатного навчання на ІТ-спеціальностях.
«Близько тисячі українців зможуть безкоштовно опанувати нові сучасні та затребувані навички, що допоможуть підтримувати економіку України. На сайті проекту IT Generation можна подати заявки та обрати курси в рамках визначених шкіл», — повідомив прем’єр-міністр.

Довідка Finance.ua:

  • уряд вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проекту «єРобота». Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці;
  • подати заявку по програмі «єРобота» можна через «Дію». Потрібно написати заявку, додати бізнес-план і поставити підпис електронним ключем. Приблизно 10% заявок в рамках грантової програми підтримки бізнесу «єРобота» були затверджені. Програма Кабміну стартувала 1 липня.
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За матеріалами:
Finance.ua
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