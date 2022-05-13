За програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - Мінекономіки — Finance.ua

За програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - Мінекономіки
За державною програмою з релокації українських виробництв 510 підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки в Телеграм.
«В рамках програми релокації вже 510 українських підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії. Більше половини з них (303) відновили свою діяльність на безпечних територіях», — йдеться в повідомленні.
«Держава також допомагає українським компаніям, що релокувались до Західної України, якнайшвидше адаптуватися до нових умов. Ми надаємо підтримку з постачання сировини, пошуку нових ринків збуту продукції тощо. Допомога надається і з кадрових питань — Державна служба зайнятості здійснює підбір працівників. Релоковані підприємства повинні мати всі умови, аби стати драйверами економічного зростання України», — зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.
Довідка Finance.ua:
в Україні триває державна програма з релокації українських виробництв. Українські підприємства, які перебувають у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей на західну Україну.