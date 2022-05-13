За програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - Мінекономіки — Finance.ua
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За програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - Мінекономіки

Вчора 12:38Особисті фінанси
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За програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - МінекономікиЗа програмою релокації вже переїхали 510 підприємств - Мінекономіки
За державною програмою з релокації українських виробництв 510 підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки в Телеграм.
«В рамках програми релокації вже 510 українських підприємств перемістили свої потужності із областей, де тривають бойові дії. Більше половини з них (303) відновили свою діяльність на безпечних територіях», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що ще 50 підприємств здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій, тож запрацюють найближчим часом.
Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом та знаходяться на різних стадіях транспортування.
Загалом Міністерство економіки України отримало понад півтори тисячі заявок від бізнесу щодо участі у програмі релокації.
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Учасникам програми надається підтримка з пошуку приміщень, опрацювання логістики переїзду, транспортування підприємств «Укрзалізницею», «Укрпоштою».
Компанії, що здійснюють переміщення в один з визначених регіонів самостійно, можуть розраховувати на компенсацію.
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«Держава також допомагає українським компаніям, що релокувались до Західної України, якнайшвидше адаптуватися до нових умов. Ми надаємо підтримку з постачання сировини, пошуку нових ринків збуту продукції тощо. Допомога надається і з кадрових питань — Державна служба зайнятості здійснює підбір працівників. Релоковані підприємства повинні мати всі умови, аби стати драйверами економічного зростання України», — зазначив заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні триває державна програма з релокації українських виробництв. Українські підприємства, які перебувають у зоні активних бойових дій, можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей на західну Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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