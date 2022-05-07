75% українських бізнесменів продовжують вести справу (опитування) — Finance.ua

75% українських бізнесменів продовжують вести справу (опитування)

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Три чверті (75%) українських підприємців продовжують займатися бізнесом.

Про це свідчать результати опитування дослідницькою компанією Gradus Research 303 власників/керівників мікро-, малого та середнього бізнесу України у березні-квітні 2022 року.

Майже всі з тих, хто втратив справу, планують відновити бізнес:

більшість — після війни,

третина — за нагоди, не чекаючи кінця військових дій,

і невелика частина — найближчим часом, не чекаючи нагоди.

Збільшилось число власників та топ-менеджерів, які характеризують свій бізнес, як «такий, що працює, як і раніше» і «такий, що працює частково» (ріст з 41% до 45%). Причому 38% підприємців зазначили, що їхній бізнес не потребуватиме галузевої трансформації.

Чи виплачують зарплати? Також український бізнес відновлює намір виплачувати гроші працівникам та постачальникам:

якщо у березні виплати працівникам на довоєнному рівні планували здійснювати лише 14% роботодавців, то станом на кінець квітня — 23%;

а кількість тих, хто не планує виплати зменшилась на третину (з 33% до 20%);

позитивна тенденція і у виплатах постачальникам, тут відновлення довоєнних виплат росте з 19% до 32%, а падіння невиплат — майже у 2 рази, з 29% до 16%.

Що кажуть про релокацію? Дві третини (61%) тих компаній, що залишилися працювати, заявили, що не потребують фізичного переміщення.

Тільки 10% повідомили, що їхній бізнес потребує переміщення, але цього ще не відбулося, вдвічі більше — або вже переїхали, або у процесі.

Половина переміщених компаній (47%) зробила релокацію задля самого збереження бізнесу, друга за розповсюдженістю причина вимушеної мобільності — переїзд дозволив вирішити логістичні проблеми.

Завдяки чому бізнес залишається стійким?

«„Антикрихкість“ мікро- та малого бізнесів є найвищою у порівнянні з іншими формами господарської діяльності. Два роки пандемії „натренували“ бізнес працювати за умов форс мажорних обставин», — коментує Сергій Гвоздьов, викладач KSE Graduate Business School.

По-перше, такого роду компанії швидше переходять на ту діяльність, на продукцію якої є попит. По-друге, мала кількість працівників дозволяє «на відносинах» погоджувати тимчасові скорочення зарплат або й скорочення (76%). По-третє, така швидкість перефокусування дозволяє навіть в умовах війни бути прибутковими.

«Цю роль мікро- та малого бізнесу для економіки України можна порівняти з легендарним порятунком у 1940 році у Дюнкерку англійського та французького корпусів сотнями дрібних кораблів», — зазначає експерт.

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