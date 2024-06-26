За пів року на телемарафон з держбюджету виділили 894 млн грн — нардеп Железняк Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

За пів року на телемарафон з держбюджету виділили 894 млн грн — нардеп Железняк

Із держбюджету України вже витратили 894 мільйони гривень на «Єдиний марафон». І це лише за перше півріччя.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк

Напередодні нардеп писав, що на телемарафон витрачено 790 мільйонів державних коштів.

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Як зауважив Железняк, у червні держпідприємство «Мультимедійна платформа в Україні» замовило контент для телемарафону на 20,78 млн гривень.

«Вирішили подивитися, у скільки державі обходиться піар влади. Так от, з початку 2024 року це вже більше 790 млн грн. Це загальна сума 10 контрактів для створення контенту марафону „Єдині новини“ та Freedom» — повідомив депутат.

Він зауважив, що стали «трішки розумнішими», оскільки тепер не закуповують окремо кожен контент, а об’єднують все в один контракт, до якого входять серіали, розважальні шоу тощо.

Та вже сьогодні Ярослав Железняк зауважив, що вчорашні дані про 790 мільйонів гривень — були цифрами лише щодо замовлень «Мультимедійної платформи».

«Але тут треба ще додати: + сам канал „Рада“. Який вже третій рік є у прямому користуванні повʼязаною з ОП (Міндичем) компанією „Кінокіт“. Так ось, до суми 790 млн грн можемо сміливо додавати ще 104 млн грн, злитих в цьому році на виробництво контенту „Ради“ для марафону», — написав нардеп.

Відтак загальна сума коштів з держбюджету, яку вже потратили на «Єдиний марафон», становить 894 млн гривень.

«І це ще півроку не минуло», — резюмував нардеп.

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