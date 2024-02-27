У 2023 році для роботи телемарафонів «Єдині новини» та FreeДом витратили 842,2 млн грн — Finance.ua

У 2023 році для роботи телемарафонів «Єдині новини» та FreeДом витратили 842,2 млн грн
У 2023 році на виробництво контенту для двох телемарафонів — «Єдині новини» та FreeДом — витратили 842,2 млн грн. Кошти витратили Мультимедійна платформа іномовлення України та «Парламентський телеканал „Рада“», які належать до сфери впливу Міністерства культури та інформаційної політики.
Про це пишуть Букви з посиланням на Dozorro Transparency International Ukraine.
Витрати на «Єдині новини» склали 618,5 млн грн, тоді як на російськомовний FreeДом витрачено 223,7 млн грн.
У виробництві контенту для обох марафонів була задіяна компанія ТОВ «СЛМ Новини», яка отримала 207 млн грн. Вона є частиною холдингу Starlight Media Віктора Пінчука.
Трохи менше, а саме 206,7 млн грн, спрямовано на дві пов’язані між собою організації: ІП «1+1 Продакшн» та ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Перша була залучена до виробництва FreeДом, а друга — до «Єдиних новин». Згідно з інформацією від YouControl, обидві компанії мають зв’язки з фінансовими групами братів Суркісів та екснардепа Віктора Медведчука.
Крім того, згідно з оцінками проєкту Dozorro TI Ukraine, ПрАТ «Телеканал «Інтер» Дмитра Фірташа отримало загалом 183,7 млн грн за участь у виробництві обох телемарафонів. ТОВ «Ми — Україна», засноване колишніми працівниками медіахолдингу Ріната Ахметова, отримало 164,5 млн грн за організацію марафону «Єдині новини».
Також за «Єдині новини» 80,4 млн грн сплачено ТОВ «Кінокіт» за замовлення телеканалу Рада. У жовтні 2022 року журналісти повідомляли, що ця компанія пов’язана з тодішнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.
Крім того, за інформацією Dozorro, ще 88,5 млн грн спрямовано на виробництво щонайменше 20 телепрограм на замовлення ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України». З цієї суми, 43,6 млн грн витрачено на програми для платформи The Gaze, а ще 41 млн грн — для телеканалів «Дом» та «FreeДом».
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