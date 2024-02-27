У 2023 році для роботи телемарафонів «Єдині новини» та FreeДом витратили 842,2 млн грн — Finance.ua

У 2023 році для роботи телемарафонів «Єдині новини» та FreeДом витратили 842,2 млн грн Сьогодні 18:15 — Казна та Політика

У 2023 році для роботи телемарафонів «Єдині новини» та FreeДом витратили 842,2 млн грн

У 2023 році на виробництво контенту для двох телемарафонів — «Єдині новини» та FreeДом — витратили 842,2 млн грн. Кошти витратили Мультимедійна платформа іномовлення України та «Парламентський телеканал „Рада“», які належать до сфери впливу Міністерства культури та інформаційної політики.

Витрати на «Єдині новини» склали 618,5 млн грн, тоді як на російськомовний FreeДом витрачено 223,7 млн грн.

У виробництві контенту для обох марафонів була задіяна компанія ТОВ «СЛМ Новини», яка отримала 207 млн грн. Вона є частиною холдингу Starlight Media Віктора Пінчука.

Фото: Dozorro Transparency International Ukraine

Трохи менше, а саме 206,7 млн грн, спрямовано на дві пов’язані між собою організації: ІП «1+1 Продакшн» та ТОВ «ТРК «Студія 1+1». Перша була залучена до виробництва FreeДом, а друга — до «Єдиних новин». Згідно з інформацією від YouControl, обидві компанії мають зв’язки з фінансовими групами братів Суркісів та екснардепа Віктора Медведчука.

Крім того, згідно з оцінками проєкту Dozorro TI Ukraine, ПрАТ «Телеканал «Інтер» Дмитра Фірташа отримало загалом 183,7 млн грн за участь у виробництві обох телемарафонів. ТОВ «Ми — Україна», засноване колишніми працівниками медіахолдингу Ріната Ахметова, отримало 164,5 млн грн за організацію марафону «Єдині новини».

Фото: Dozorro Transparency International Ukraine

Також за «Єдині новини» 80,4 млн грн сплачено ТОВ «Кінокіт» за замовлення телеканалу Рада. У жовтні 2022 року журналісти повідомляли, що ця компанія пов’язана з тодішнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Фото: Dozorro Transparency International Ukraine

Крім того, за інформацією Dozorro, ще 88,5 млн грн спрямовано на виробництво щонайменше 20 телепрограм на замовлення ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України». З цієї суми, 43,6 млн грн витрачено на програми для платформи The Gaze, а ще 41 млн грн — для телеканалів «Дом» та «FreeДом».

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