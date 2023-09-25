За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС — дослідження — Finance.ua
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За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС — дослідження

Казна та Політика
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За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС — дослідження
За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС — дослідження
Україні через дефіцит кадрів наразі не вистачить фахівців для будівництва нової Каховської ГЕС та облаштування водосховища.
Про це заявляють в Конфедерації роботодавців України, яка провела дослідження наявності в Україні кваліфікованих кадрів, необхідних для будівництва дамби, ГЕС та облаштування водосховища.
«Якщо відбудова ГЕС почнеться у 2024 році, то досвідчених кваліфікованих працівників в Україні знайти буде важко або неможливо», — йдеться у дослідженні.
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«З великою ймовірністю можна сказати, що в Україні нема достатньої кількості спеціалістів, щоб за пʼять років у режимі 24/7 привести до ладу водосховище площею 2,16 тис км2 (як 2,5 площі Києва) та береговою лінією 896 км (як від Львова до Харкова), а також меліоративні канали довжиною 1,1 тис. км та збудувати нову ГЕС», — стверджують в Конфедерації роботодавців.
Згідно з прогнозами, у регіоні знаходження Каховської ГЕС, дамби та водосховища (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) лише за трьома напрямками, де має бути задіяна найбільша кількість кваліфікованих працівників — монтажники, оператори важкої будівельної техніки (бульдозери, грейдери) та монтажники залізобетонних конструкцій — дефіцит кадрів становитиме від 6 до 45%.
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«Усі перелічені фахівці потрібні для відновлення водосховища, обладнання каналів, зведення конструкцій ГЕС та монтажу обладнання. З урахуванням того, що в макрорегіоні потрібно відновлювати не тільки ГЕС, а й десятки міст та сотні сіл, то цих фахівців, швидше за все, не вистачить», — йдеться у дослідженні.
У Конфедерації роботодавців України відзначили, що для зменшення дефіциту в стислі строки потрібно застосувати військовий досвід, коли нові спеціальності та нову техніку освоїли тисячі українських військових.
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«В основі цих процесів — чітке розуміння необхідної чисельності фахівців, виходячи із завдань, кількості й типів техніки, що є на фронті. Такий же підхід потрібно використати й на „трудовому фронті“, роблячи поправку на вільність вибору професій, рівень зарплат та умови праці», — зазначається у дослідженні.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Економічна Правда
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