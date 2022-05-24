За IV квартал 2021 року з ринку пішли 96 небанків — Finance.ua
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За IV квартал 2021 року з ринку пішли 96 небанків

Вчора 16:29Казна та Політика
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За IV квартал 2021 року з ринку пішли 96 небанківЗа IV квартал 2021 року з ринку пішли 96 небанків
Загальна кількість небанківських фінансових установ скоротилася на 96 у IV кварталі 2021-го року.
Про це йдеться у щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору НБУ.
У регуляторі пояснили, що війна значно вплинула на темпи та якість звітування. Для сприяння роботі небанків НБУ надав низку регуляторних послаблень та продовжив строки подання звітів.
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За даними регулятора, у IV кварталі 2021 року обсяги активів та валових премій страховиків життя дещо збільшилися, обсяги виплат зросли майже на 20%. За результатами року ризикове страхування залишилося прибутковим, попри збиток в останні три місяці. Кількість порушників вимог платоспроможності суттєво зменшилася. Станом на 1 січня 2022 року лише чотири страховики порушували принаймні один із двох нормативів платоспроможності.
За IV квартал поступово скоротився ринок кредитних спілок: кількість учасників ринку зменшилася, обсяг кредитного портфеля знизився, операційні доходи скоротилися.
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Обсяг кредитного портфеля кредитних спілок зменшився в цілому на 11%. Заявлена якість кредитного портфеля залишається незмінною: три квартали поспіль частка кредитів, прострочених більш як на 90 днів, зберігається на рівні 14%.
Кредитні спілки завершили рік із невеликим прибутком. Цьому сприяло зменшення витрат на формування резервів. На 1 січня 2022 року норматив достатності капіталу порушили три кредитні спілки, з яких дві виключено з Державного реєстру фінансових установ у І кварталі 2022 року.
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«Дані про діяльність фінансових компаній та ломбардів за IV квартал є найменш повними. Обсяги активів сектору загалом зросли: ті фінансові компанії, що відзвітували, за квартал суттєво наростили обсяги активів — на 30%», — повідомляють у Нацбанку.
Також зростали й обсяги кредитування. Діяльність ломбардів менш динамічна: учасники ринку, що надали звітність, майже не змінили обсяг активів та скоротили кредитний портфель.
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За матеріалами: Фінансовий клуб
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