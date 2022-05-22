Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк — Finance.ua

Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк

Вчора 11:17 — Валюта

Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк

На сьогодні всі операції юридичних осіб — імпортерів та експортерів здійснюються за курсом, близьким до офіційно зафіксованого. Оголошені ж Нацбанком валютні послаблення стосуються лише роботи банків у готівковому сегменті ринку.

Про це сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в ефірі національного телемарафону

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«Ми встановили фіксований курс гривні до долара 24 лютого, який діє і сьогодні. Разом з тим валюту зараз можна придбати лише на купівлю товарів критичного імпорту, перелік яких затверджений Мінекономіки. Це зробили для того, аби втримати економіку від шоків в умовах, коли надходження валюти в країну дуже сильно обмежене через неможливість здійснити експорт. Тому сьогодні всі операції між клієнтами, які купують валюту для імпорту чи продають від експорту, здійснюються за курсом близьким до офіційного — це фіксований курс НБУ 29,5 грн/дол. +1%», — сказала Рожкова.

За її словами, обмеження будуть діяти, допоки ситуація не стабілізується. Поки в Нацбанку не переконаються, що надходження валюти мають уже певний системний характер.

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«Тільки тоді Нацбанк зможе поступово відходити від валютних обмежень. Наразі лібералізації не відбувається», — зазначила Рожкова.

Вона також зауважила, що на готівковому валютному ринку курс завжди відрізнявся від встановленого Національним банком.

"Тож ми дещо змінили роботу банків у готівковому сегменті: дозволили банкам не дотримуватися обмежень на встановлення курсу для продажу населенню готівкової валюти.

З нашої точки зору, це дозволить стабілізувати ситуацію та прибрати дисбаланси на готівковому ринку", — пояснила Рожкова.

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