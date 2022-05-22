Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк

Вчора 11:17Валюта
1372
Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - НацбанкПослаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк
На сьогодні всі операції юридичних осіб — імпортерів та експортерів здійснюються за курсом, близьким до офіційно зафіксованого. Оголошені ж Нацбанком валютні послаблення стосуються лише роботи банків у готівковому сегменті ринку.
Про це сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в ефірі національного телемарафону.
Читайте також
«Ми встановили фіксований курс гривні до долара 24 лютого, який діє і сьогодні. Разом з тим валюту зараз можна придбати лише на купівлю товарів критичного імпорту, перелік яких затверджений Мінекономіки. Це зробили для того, аби втримати економіку від шоків в умовах, коли надходження валюти в країну дуже сильно обмежене через неможливість здійснити експорт. Тому сьогодні всі операції між клієнтами, які купують валюту для імпорту чи продають від експорту, здійснюються за курсом близьким до офіційного — це фіксований курс НБУ 29,5 грн/дол. +1%», — сказала Рожкова.
За її словами, обмеження будуть діяти, допоки ситуація не стабілізується. Поки в Нацбанку не переконаються, що надходження валюти мають уже певний системний характер.
Читайте також
«Тільки тоді Нацбанк зможе поступово відходити від валютних обмежень. Наразі лібералізації не відбувається», — зазначила Рожкова.
Вона також зауважила, що на готівковому валютному ринку курс завжди відрізнявся від встановленого Національним банком.
Місце для вашої реклами
"Тож ми дещо змінили роботу банків у готівковому сегменті: дозволили банкам не дотримуватися обмежень на встановлення курсу для продажу населенню готівкової валюти.
З нашої точки зору, це дозволить стабілізувати ситуацію та прибрати дисбаланси на готівковому ринку", — пояснила Рожкова.

Дізнавайтесь першими всі новини про курси валют на Finance.ua

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.