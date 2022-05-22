Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк — Finance.ua

Послаблення на валютному ринку не зачеплять імпортерів та експортерів - Нацбанк
На сьогодні всі операції юридичних осіб — імпортерів та експортерів здійснюються за курсом, близьким до офіційно зафіксованого. Оголошені ж Нацбанком валютні послаблення стосуються лише роботи банків у готівковому сегменті ринку.
«Ми встановили фіксований курс гривні до долара 24 лютого, який діє і сьогодні. Разом з тим валюту зараз можна придбати лише на купівлю товарів критичного імпорту, перелік яких затверджений Мінекономіки. Це зробили для того, аби втримати економіку від шоків в умовах, коли надходження валюти в країну дуже сильно обмежене через неможливість здійснити експорт. Тому сьогодні всі операції між клієнтами, які купують валюту для імпорту чи продають від експорту, здійснюються за курсом близьким до офіційного — це фіксований курс НБУ 29,5 грн/дол. +1%», — сказала Рожкова.
За її словами, обмеження будуть діяти, допоки ситуація не стабілізується. Поки в Нацбанку не переконаються, що надходження валюти мають уже певний системний характер.