У Нацбанку прокоментували, чи прибутковий банківський сектор в умовах війни — Finance.ua

У Нацбанку прокоментували, чи прибутковий банківський сектор в умовах війни

Вчора 10:02 — Казна та Політика

У Нацбанку прокоментували, чи прибутковий банківський сектор в умовах війни

Банківський сектор залишається операційно прибутковим, незважаючи на нижчі темпи зростання операційних доходів та збільшення операційних витрат унаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Чистий операційний прибуток за результатами чотирьох місяців 2022 року зріс на 10% р/р, попри скорочення цього показника у березні-квітні», — сказано в повідомленні.

Водночас банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року — до 32,7 млрд грн, із них 83% або 27,0 млрд грн були сформовані в березні-квітні.

Загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити й банківські послуги та спричинило зниження сум розрахунків — ключової бази комісійних доходів банків. Запровадження банками кредитних канікул та зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відобразилося на доходах фінустанов. Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22% р/р; зростання чистого процентного доходу в квітні становило 18% р/р порівняно з 35% р/р за січень-лютий 2022 року.

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Збитки банківського сектору

У результаті чистий збиток банківського сектору за перші чотири місяці цього року становив 7,4 млрд грн, хоча ще у січні-лютому банки працювали з чистим прибутком у 9,9 млрд грн.

Доходи банків у січні-квітні зросли на 11% у річному вимірі до 88,6 млрд грн, витрати — на 53% до 96,0 млрд грн.

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