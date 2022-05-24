У Нацбанку прокоментували, чи прибутковий банківський сектор в умовах війни — Finance.ua

Водночас банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли у сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року — до 32,7 млрд грн, із них 83% або 27,0 млрд грн були сформовані в березні-квітні.
Загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити й банківські послуги та спричинило зниження сум розрахунків — ключової бази комісійних доходів банків. Запровадження банками кредитних канікул та зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відобразилося на доходах фінустанов. Чистий комісійний дохід скоротився в січні-квітні на 22% р/р; зростання чистого процентного доходу в квітні становило 18% р/р порівняно з 35% р/р за січень-лютий 2022 року.