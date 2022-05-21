В Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — Рожкова — Finance.ua
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В Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — Рожкова

Вчора 15:27Казна та Політика
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В Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — РожковаВ Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — Рожкова
На сьогоднішній день по всій Україні працюють понад 80% банківських відділень.
Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час весняного ділового форуму у Львові.
«Банки, як і весь бізнес, почали активно відновлювати роботу. На сьогоднішній день працює понад 80% банківських відділень по всій Україні. Працюють банки навіть у тимчасово окупованих містах», — сказала він.
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Рожкова пояснила, що робота відділень банків на тимчасово захоплених територіях перешкоджає поширенню російських рублів.
За її словами, банківська система зберігає свою ліквідність — спостерігається зростання коштів підприємств на рахунках, а надходження коштів від громадян останнім часом знизилося порівняно з початком повномасштабного вторгнення.
Також вона додала, що продовжують надавати кредити системно важливі банки, а деякі з них відновили кредитування населення.

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За матеріалами: УБР
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