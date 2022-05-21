В Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — Рожкова

Вчора 15:27 — Казна та Політика

В Україні не працює кожне п'яте банківське відділення — Рожкова

На сьогоднішній день по всій Україні працюють понад 80% банківських відділень.

Про це заявила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова під час весняного ділового форуму у Львові.

«Банки, як і весь бізнес, почали активно відновлювати роботу. На сьогоднішній день працює понад 80% банківських відділень по всій Україні. Працюють банки навіть у тимчасово окупованих містах», — сказала він.

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Рожкова пояснила, що робота відділень банків на тимчасово захоплених територіях перешкоджає поширенню російських рублів.

За її словами, банківська система зберігає свою ліквідність — спостерігається зростання коштів підприємств на рахунках, а надходження коштів від громадян останнім часом знизилося порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Також вона додала, що продовжують надавати кредити системно важливі банки, а деякі з них відновили кредитування населення.

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