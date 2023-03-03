За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина — Finance.ua

За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина

За підсумками 2022 року відношення державного боргу України до ВВП склало 84,4%. В МВФ та НБУ прогнозують, що у середньостроковій перспективі це співвідношення не вийде за рамки 100%.

Про це 2 березня повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram-каналі.

Станом на 31 січня державний та гарантований державою борг становив 4 258 млрд грн або $116,4 млрд у валютному еквіваленті. За останній звітній місяць показник зріс на 4,6% — на 185 млрд грн або на $5,1 млрд.

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«Головна причина зростання заборгованості — залучення першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС. 5/6 зростання держборгу у січні приходиться на збільшення зовнішньої заборгованості», — пояснив Гетманцев, запевняючи, що ситуація з держборгом є контрольованою.

За перші два місяці 2023 року на обслуговування державного боргу спрямували 12,6 млрд грн, що становить 100% від плану та на 60% менше аналогічного періоду минулого року. Частка видатків на обслуговування держборгу у видатках загального фонду держбюджету за цей період стиснулась до 3,1% (6,5% за підсумками 2022 року).

«Увесь приріст держборгу у валюті зараз припадає на офіційне пільгове кредитування строком до 35 років, відстрочкою платежів до 10 років, низькими ставками або взагалі можливістю не сплачувати відсотки як у випадку цьогорічного „макрофіну“ від ЄС. Тому валютні ризики наразі є стриманими. Пожвавлення внутрішнього боргового ринку покращуватиме валютну структуру державного боргу», — резюмував Гетманцев.

У 2023 році Україна заплатить за державним боргом (за чинними на початок року угодами) 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом — всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).

Із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн — на погашення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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