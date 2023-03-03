За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина

Казна та Політика
44
За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина
За 2022 рік держборг України не перевищив 100% ВВП, але різко зріс на початку 2023-го: в чому причина
За підсумками 2022 року відношення державного боргу України до ВВП склало 84,4%. В МВФ та НБУ прогнозують, що у середньостроковій перспективі це співвідношення не вийде за рамки 100%.
Про це 2 березня повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram-каналі.
Станом на 31 січня державний та гарантований державою борг становив 4 258 млрд грн або $116,4 млрд у валютному еквіваленті. За останній звітній місяць показник зріс на 4,6% — на 185 млрд грн або на $5,1 млрд.
Читайте також
«Головна причина зростання заборгованості — залучення першого траншу макрофінансової допомоги від ЄС. 5/6 зростання держборгу у січні приходиться на збільшення зовнішньої заборгованості», — пояснив Гетманцев, запевняючи, що ситуація з держборгом є контрольованою.
За перші два місяці 2023 року на обслуговування державного боргу спрямували 12,6 млрд грн, що становить 100% від плану та на 60% менше аналогічного періоду минулого року. Частка видатків на обслуговування держборгу у видатках загального фонду держбюджету за цей період стиснулась до 3,1% (6,5% за підсумками 2022 року).
Читайте також
«Увесь приріст держборгу у валюті зараз припадає на офіційне пільгове кредитування строком до 35 років, відстрочкою платежів до 10 років, низькими ставками або взагалі можливістю не сплачувати відсотки як у випадку цьогорічного „макрофіну“ від ЄС. Тому валютні ризики наразі є стриманими. Пожвавлення внутрішнього боргового ринку покращуватиме валютну структуру державного боргу», — резюмував Гетманцев.
Місце для вашої реклами
У 2023 році Україна заплатить за державним боргом (за чинними на початок року угодами) 658,4 млрд грн ($18 млрд за нинішнім курсом), але за зовнішнім боргом — всього 122,4 млрд грн ($3,3 млрд).
Із загальної суми виплат за зовнішнім боргом 28,2 млрд грн припадає на обслуговування і 94,2 млрд грн — на погашення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.