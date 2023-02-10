Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін — Finance.ua

Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін Сьогодні 18:15 — Казна та Політика

Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін

Призупинення виплати за боргами до кінця 2024 року дозволило заощадити близько 6 млрд доларів США бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками банківського холдингу JP Morgan.

«Сергій Марченко подякував представникам холдингу за тривалу співпрацю під час війни. JP Morgan надавали підтримку у проведенні переговорів з інвесторами в українські активи щодо відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями. Переговори було проведено у рекордно короткі строки. Завдяки досягнутій домовленості з кредиторами України щодо призупинення виплати за боргами до кінця 2024 року було заощаджено близько 6 млрд доларів США бюджетних коштів», — йдеться в повідомленні.

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У ході зустрічі сторони обговорили залучення іноземних інвестицій у відновлення України. Міністр фінансів зауважив, що Україна розраховує якомога швидше відновити доступ до міжнародного ринку капіталу.

«Відбудова країни не може складатися лише з пільгового фінансування міжнародних партнерів. Вартість реконструкції становитиме сотні мільярдів доларів. Уряд України зацікавлений у створенні сприятливого середовища для залучення приватних інвестицій», — зазначив Марченко.

У міністерстві зазначили, що стосовно пріоритетних сфер для залучення приватних інвестицій, було закцентовано увагу на енергетиці, природних ресурсах, IT та аграрному секторі. Марченко зауважив, що Уряд України працює, зокрема з Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) групи Світового банку, над початком страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій.

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Укрінформ За матеріалами:

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