Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін — Finance.ua
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Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін

Казна та Політика
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Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін
Україна завдяки призупиненню виплат за боргами заощадила $6 мільярдів — Мінфін
Призупинення виплати за боргами до кінця 2024 року дозволило заощадити близько 6 млрд доларів США бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками банківського холдингу JP Morgan.
«Сергій Марченко подякував представникам холдингу за тривалу співпрацю під час війни. JP Morgan надавали підтримку у проведенні переговорів з інвесторами в українські активи щодо відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями. Переговори було проведено у рекордно короткі строки. Завдяки досягнутій домовленості з кредиторами України щодо призупинення виплати за боргами до кінця 2024 року було заощаджено близько 6 млрд доларів США бюджетних коштів», — йдеться в повідомленні.
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У ході зустрічі сторони обговорили залучення іноземних інвестицій у відновлення України. Міністр фінансів зауважив, що Україна розраховує якомога швидше відновити доступ до міжнародного ринку капіталу.
«Відбудова країни не може складатися лише з пільгового фінансування міжнародних партнерів. Вартість реконструкції становитиме сотні мільярдів доларів. Уряд України зацікавлений у створенні сприятливого середовища для залучення приватних інвестицій», — зазначив Марченко.
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У міністерстві зазначили, що стосовно пріоритетних сфер для залучення приватних інвестицій, було закцентовано увагу на енергетиці, природних ресурсах, IT та аграрному секторі. Марченко зауважив, що Уряд України працює, зокрема з Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) групи Світового банку, над початком страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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