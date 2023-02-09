Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році

Казна та Політика
56
Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році
Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році
Станом на лютий цього року прогнозовані виплати за державним боргом збільшилися як за внутрішніми, так і за зовнішніми позиками. Точні цифри держборгу у лютому ще невідомі, проте ймовірно, що ця сума уже більша за річний ВВП.
Про це пише 24 канал.
У грудні 2022 року держборг склав 4, 071 трильйона гривень. З них на зовнішній борг прийшлося 2,6 трильйона, а на внутрішній — 1,4 трильйона гривень.
Читайте також
Згідно з лютневим оцінками, очікується, що за підсумками 2023 року Україна виплатить 679,4 мільярда гривень. Це на 20,9 мільярда більше ніж минулого місяця. З них:
  • 548,1 мільярда підуть на погашення внутрішнього боргу. Сума на його обслуговування складе 209,6 мільярда гривень;
  • за зовнішнім боргом цього року планується сплатити 131,2 мільярда гривень, з яких 44,2 мільярда підуть на обслуговування.
Читайте також
Пікові виплати за держборгом припадуть на травень (108,3 мільярда), червень (91,2 мільярда) та листопад (89,9 мільярда).
Інфографіка: 24&nbsp;канал
Інфографіка: 24 канал

На скільки зростуть запозичення у 2023 році

Планові державні запозичення в держбюджеті цього року зростуть на 3,8 мільярда гривень — до 1707,4 мільярда гривень. За ці зміни Верховна Рада України проголосувала 7 лютого.
Місце для вашої реклами
Додаткові гроші підуть на першочергову відбудову інфраструктури, охорону здоровʼя, гранти для бізнесу та Фонд часткового гарантування кредитів для сільського господарства.
Граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року зросте до 6 426,6 мільярда гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.