Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році — Finance.ua

Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Держборг України знову збільшився: скільки доведеться платити у 2023 році

Станом на лютий цього року прогнозовані виплати за державним боргом збільшилися як за внутрішніми, так і за зовнішніми позиками. Точні цифри держборгу у лютому ще невідомі, проте ймовірно, що ця сума уже більша за річний ВВП.

Про це пише 24 канал.

У грудні 2022 року держборг склав 4, 071 трильйона гривень. З них на зовнішній борг прийшлося 2,6 трильйона, а на внутрішній — 1,4 трильйона гривень.

Читайте також Україна наростила держборг у валюті та гривні

Згідно з лютневим оцінками, очікується, що за підсумками 2023 року Україна виплатить 679,4 мільярда гривень. Це на 20,9 мільярда більше ніж минулого місяця. З них:

548,1 мільярда підуть на погашення внутрішнього боргу. Сума на його обслуговування складе 209,6 мільярда гривень;

за зовнішнім боргом цього року планується сплатити 131,2 мільярда гривень, з яких 44,2 мільярда підуть на обслуговування.

Читайте також Держборг наблизився до рекордної позначки: кому українці винні найбільше

Пікові виплати за держборгом припадуть на травень (108,3 мільярда), червень (91,2 мільярда) та листопад (89,9 мільярда).

Інфографіка: 24 канал

На скільки зростуть запозичення у 2023 році

Планові державні запозичення в держбюджеті цього року зростуть на 3,8 мільярда гривень — до 1707,4 мільярда гривень. За ці зміни Верховна Рада України проголосувала 7 лютого.

Додаткові гроші підуть на першочергову відбудову інфраструктури, охорону здоровʼя, гранти для бізнесу та Фонд часткового гарантування кредитів для сільського господарства.

Граничний обсяг державного боргу на кінець 2023 року зросте до 6 426,6 мільярда гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.