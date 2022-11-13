З якого віку дитині можна відкрити рахунок у банку — Finance.ua

З якого віку дитині можна відкрити рахунок у банку Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

З якого віку дитині можна відкрити рахунок у банку

Залежно від віку дитини змінюється обсяг її прав щодо отримання банківських послуг. Про це пише Фінкульт.

Відповідно до українського законодавства, дитина — це фізична особа до досягнення нею повноліття, тобто 18 років.

До досягнення 14 років дитина вважається малолітньою особою, а у віці від 14 до 18 років — неповнолітньою особою.

Як відкрити рахунок у банку для дітей віком до 14 років

Поточні рахунки на ім’я малолітніх осіб (тобто осіб у віці до 14 років) банк відкриває за зверненням їхніх законних представників (батьків, усиновлювачів або опікунів).

Потрібно надати у банк такі документи:

Паспорт або інший документ, що дає змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу (свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує малолітню особу).

Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України (ідентифікаційний код).



Читайте також Вклад в банку у спадок: як діяти якщо банк ліквідується

Опікун повинен пред’явити документ, який підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду).

Коштами на поточному рахунку на ім’я малолітньої особи розпоряджаються її законні представники після здійснення банком їх ідентифікації. Сама дитина до 14 років розпоряджатися коштами з такого рахунку не може.

Інші банківські послуги

Банківські послуги доступні для неповнолітніх осіб від 14 до 18 років.

Такі особи мають право самостійно укладати договори банківського вкладу та розпоряджатися вкладом, грошовими коштами на рахунку.

Які документи потрібно надати у банку, щоб скористатися послугами?

Для отримання банківських послуг потрібно відкрити поточний рахунок, який використовується в основному для руху грошових коштів.

Для відкриття поточного рахунку необхідно зробити такі кроки:

пред’явити паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (ІПН);

заповнити заяву на відкриття поточного рахунку зі зразком підпису;



укласти договір банківського рахунку фізичної особи.



За поточним рахунком такого клієнта, банки можуть здійснювати операції:

зарахування доходів — заробітної плати, виплати пенсій та стипендій;

видача готівки.



Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім’я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок.

Натомість розпоряджатися коштами, унесеними на її поточний рахунок будь-якою іншою особою, неповнолітня особа має право за згодою органу опіки та піклування і батьків (усиновителів) або піклувальників.

У разі якщо банк, в якому був розміщений вклад малолітньої особи, став неплатоспроможним, виплата гарантованої суми відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) Фондом здійснюється за умови пред’явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника:

свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника;

паспорта або іншого документу, що посвідчує особу законного представника.



Опікун (піклувальник) також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, згідно відповідних документів.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подається документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (ІПН).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.