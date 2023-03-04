З якого регіону виїхало за кордон найбільше біженців (інфографіка) — Finance.ua

З якого регіону виїхало за кордон найбільше біженців (інфографіка) Сьогодні 13:26 — Особисті фінанси

Фото: https://www.facebook.com/YurijPoguliajko/

Найбільше біженців виїхало за кордон із Запорізької області — 24% від усього населення регіону.

Про це свідчить дослідження ЦЕС про вимушених мігрантів з України, яке спирається на дані соціологічного опитування українців за кордоном (окрім росії та білорусі).

Також багато населення покинуло Київ (20%) та Київську область (19%).

З Харківської області виїхало 17%. І по 16% з Дніпропетровської та Миколаївської. Натомість, з Луганщини за кордон виїхав лише 1% населення.

Відносно небагато українців покинули західні області України — не більше 10% з кожної. Вони зазвичай обирали для життя Чехію або Італію. А от в Німеччині переважають українці зі східних регіонів.

До початку повномасштабного вторгнення переважна більшість вимушених мігрантів проживали в містах (79%), решта — у селах (12%) та селищах міського типу (9%).

Інфографіка: ЦЕС

Довідка Finance.ua:

що довше триває війна, то більше українців залишатимуться за кордоном, але вони продовжать обслуговуватися в українських банках;

швидка активація Євросоюзом Директиви ЄС про тимчасовий захист дозволила людям, які тікали від конфлікту, влаштуватися, працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг по всьому ЄС. Але опитування показує, що практичні труднощі залишаються;

повну університетську або подальшу освіту мають 70% українських біженців. Це вище за середні показники країн ЄС.

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