З України запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн — Finance.ua

З України запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн
FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох нових маршрутів з України: Вінниця — Штутгарт (Німеччина), Дніпро — Варшава (Польща) та Київ — Кишинів (Молдова).
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рейс Дніпро — Варшава буде першим для FlixBus рейс до Дніпра.
FlixBus виконує маршрути з України до 12 європейських країн, забезпечуючи сполучення з 7-ма аеропортами у Польщі, Німеччині, Угорщині та Молдові.
Нагадаємо, раніше FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних маршрутів з України до Німеччини напередодні зимових свят: Івано-Франківськ — Берлін, Чернігів — Кельн та Одеса — Бремен.
Також FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.
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