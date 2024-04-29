З початку 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн — Finance.ua

З початку 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн Сьогодні 20:35 — Аграрний ринок

З початку 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель зросла на понад 200 млрд грн

З липня 2023 року на ринку земель сільськогосподарського призначення спостерігається стійка тенденція до зростання кількості угод купівлі-продажу.

Найбільший попит мають колишні «підмораторні» землі - для товарного сільгоспвиробництва та особистого селянського господарства. Лише за підсумками першого кварталу цього року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 202,5 млрд грн.

Про ці та інші результати говорили учасники публічної дискусії «Ринок земель: нові гравці, нові виклики, нові перспективи», організованої Київською школою економіки спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).

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Загалом у 1 кв. 2024 р. було укладено 25,7 тис. угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення сукупним обсягом 58,8 тис. га, що на 7% перевищує показники 4 кв. 2023 р., в якому була зафіксована рекордна кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель за весь час після початку повномасштабного вторгнення.

За результатами перших трьох місяців цього року середньозважена ціна гектара сільськогосподарської землі збільшилась на 11.2%. Якщо в 4 кв. минулого року вона становила 37,7 тис. грн, то у 1 кв. 2024 р. зросла до 42,0 тис. грн/га. Таким чином, капіталізація ринку сільгоспземель від початку поточного року зросла на 202,5 млрд грн.

«Попри повномасштабну війну та доволі обмежену модель, ринок сільськогосподарських земель в Україні успішно розвивається. Яскравим свідченням цьому є нещодавнє рішення Нацбанку щодо збільшення коефіцієнта ліквідності сільгоспземель з 0,35 до 0,5. Це вже відкрило можливість для агросектору та землевласників залучити додаткове фінансування на суму 25 мільярдів доларів США, що вже зіставно із щорічними фінансовими потребами аграріїв та землевласників», — відзначив керівник Проєкту «Земля незламності», віцепрезидент Київської школи економіки з економічної освіти професор Олег Нів'євський.

У січні-березні 2024 року 436 юридичних осіб придбали 2957 сільськогосподарських ділянок сукупною площею 8,5 тис. га. При цьому трохи менше половини транзакцій припадає саме на березень 2024 року, коли своїм правом купівлі сільськогосподарської землі скористались 276 юридичних осіб, що придбали 1253 земельні ділянки сукупною площею 3,5 тис. га.

«Наприкінці минулого року деякі експерти висловлювали побоювання, що великі гравці будуть акумулювати значні площі сільськогосподарських угідь. За підсумками першого кварталу 2024 року ці побоювання не підтверджуються. Частка юросіб на ринку землі в першому кварталі склала лише 14,5%, тоді як решта угод, як і раніше, відбувається між фізичними особами. Водночас відкриття доступу юридичним особам до ринку земель вже позитивно відбивається не лише на ліквідності, але й на прозорості ринку», — зауважив експерт KSE Агроцентр, дослідник проєкту «Земля незламності», Роман Нейтер.

Розвиток ринку сільгоспземель має дедалі більший вплив на систему публічних фінансів громад після переспрямування до держбюджету ПДФО, сплаченого військовослужбовцями. Від січня 2024 року зростання надходжень, пов’язаних із сільськогосподарською землею, на чверть компенсувало зниження інших податкових надходжень громад. Для прикладу, лише у лютому цього року податки, пов’язані із сільськогосподарською землею, забезпечили 13% усіх податкових надходжень громад (проти 10% у лютому 2023 року), а саме 3 млрд грн, що на 20% вище від аналогічного показника минулого року.

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Усього з моменту відкриття ринку земель було укладено 227,5 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 510,8 тис. га. Таким чином з моменту відкриття ринку земель 1 липня 2024 року в обігу знаходилося 1,24% від загальної кількості сільгоспземель в Україні.

Наступним етапом земельної реформи має стати адаптація земельного законодавства України до права ЄС і кращих світових практик. Для цього експерти з міжнародного права консорціуму компаній Civitta, Aequo та EasyBusiness за підтримки Програми USAID АГРО розробили концепцію гармонізації земельного законодавства України до права ЄС. Вона передбачає розробку та прийняття 14 законодавчих актів, які сприятимуть наближенню українського законодавства до європейського та розвитку земельних відносин та агросектору загалом.

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