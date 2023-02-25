Скільки сільгоспземель вибули з обороту через війну — Finance.ua
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Скільки сільгоспземель вибули з обороту через війну

Аграрний ринок
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За попередніми прогнозами, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 млн га порівняно із довоєнним показником — 29 млн га. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише agronews.ua.
За його словами через воєнні дії та замінування земель цьогоріч аграрії не засіють близько 7 млн га сільгоспземель.
«Зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині маємо землі в такому стані, що там не можна проводити польові роботи. Поля здебільшого заміновані», — підкреслив Марчук.
Він наголосив, що розмінування — це одне із пріоритетних завдань на сьогодні, адже майже чверть земель непридатні для сільгоспробіт.
Але розмінування потребує значних коштів, тому зараз ВАР веде перемовини з міжнародними партнерами.
«Потрібно створити фонд підтримки деокупованих територій, адже від того, як швидко знайдемо кошти на розмінування, залежить не лише продовольча безпека, а й можливість реалізувати експортний потенціал», — зазначив Марчук.
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Він додав, що з перших днів війни світ відчув нестачу українського продовольства через блокаду морських портів. На думку Марчука, якщо Україна суттєво скоротить посівні площі , то не зможе наростити експорт зернових, що у свою чергу вплине на продовольчу безпеку світу.
Крім того, цьогорічна посівна буде проходити в умовах економії на добривах і ЗЗР.
«Через неможливість реалізувати продукцію за гідними цінами, аграрії внесуть на 40-60% добрив менше від потреби. Додатковим навантаженням для аграріїв є мобілізація. Ми ведемо роботу, щоб фахівці агропідприємств залишалися на місцях», — зауважив Марчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
agronews
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