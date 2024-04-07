Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE

Аграрний ринок
15
Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE
Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE
Ринок земель в Україні показав найвищі показники від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року, збільшившись на 50% проти січня. Зокрема, частка участі юридичних осіб у ринку зросла й у лютому склала 15,8% проти 10,3% у січні 2024 року.
Про це йдеться в новому аналітичному огляді ринку земель в Україні, підготовленому KSE «Агроцентр» спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).
Читайте також
У аналітичному огляді зазначається, що у лютому уклали 9600 угод купівлі-продажу земель сукупним обсягом 22 тис. га, що на 50% більше, ніж у січні цього року.
Попередній максимум купівлі-продажу сільгоспземель після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був зафіксований у грудні 2023 року, коли було укладено 8200 угод сукупним обсягом 19,8 тис. га.
Лідерами ринку земель з початку 2024 року є такі області:
  • Полтавська — 3700 га;
  • Дніпропетровська — 2700 га;
  • Кіровоградська — 2000 га.
Читайте також
«З моменту відкриття в Україні ринку земель для юридичних осіб 266 компаній скористалися правом купівлі сільськогосподарської землі, з яких 223 компанії придбали принаймні одну ділянку в лютому 2024 року. Загалом активність юридичних осіб на ринку зростає. Якщо, відповідно до уточнених даних, у січні юрособи придбали 507 ділянок сукупною площею 1,5 тис. га, то в лютому юрособи придбали вже 1,2 тис. земельних ділянок сільськогосподарського призначення сукупною площею 3,5 тис. га», — йдеться в повідомленні.
Аналітики зауважують, ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель зберігають стабільність.
Середньозважена ціна гектара в лютому 2024 року становили 41,6 тис. грн проти 41,7 тис. грн/га у січні 2024 року, а середньозважена ціна гектара земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становила 42,5 тис. грн проти 42,2 тис. грн/га у січні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.