Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE Сьогодні 07:05 — Аграрний ринок

Обсяг ринку сільгоспземель стабільно збільшується від початку цього року — KSE

Ринок земель в Україні показав найвищі показники від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року, збільшившись на 50% проти січня. Зокрема, частка участі юридичних осіб у ринку зросла й у лютому склала 15,8% проти 10,3% у січні 2024 року.

Про це йдеться в новому аналітичному огляді ринку земель в Україні, підготовленому KSE «Агроцентр» спільно з Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО).

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У аналітичному огляді зазначається, що у лютому уклали 9600 угод купівлі-продажу земель сукупним обсягом 22 тис. га, що на 50% більше, ніж у січні цього року.

Попередній максимум купівлі-продажу сільгоспземель після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був зафіксований у грудні 2023 року, коли було укладено 8200 угод сукупним обсягом 19,8 тис. га.

Лідерами ринку земель з початку 2024 року є такі області:

Полтавська — 3700 га;

Дніпропетровська — 2700 га;

Кіровоградська — 2000 га.

«З моменту відкриття в Україні ринку земель для юридичних осіб 266 компаній скористалися правом купівлі сільськогосподарської землі, з яких 223 компанії придбали принаймні одну ділянку в лютому 2024 року. Загалом активність юридичних осіб на ринку зростає. Якщо, відповідно до уточнених даних, у січні юрособи придбали 507 ділянок сукупною площею 1,5 тис. га, то в лютому юрособи придбали вже 1,2 тис. земельних ділянок сільськогосподарського призначення сукупною площею 3,5 тис. га», — йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, ціни купівлі-продажу сільськогосподарських земель зберігають стабільність.

Середньозважена ціна гектара в лютому 2024 року становили 41,6 тис. грн проти 41,7 тис. грн/га у січні 2024 року, а середньозважена ціна гектара земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва становила 42,5 тис. грн проти 42,2 тис. грн/га у січні.

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