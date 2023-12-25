З одного банку в інший: як змінити свою пенсійну картку — Finance.ua

З одного банку в інший: як змінити свою пенсійну картку Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

З одного банку в інший: як змінити свою пенсійну картку

Близько 8 мільйонів українських пенсіонерів користуються банківськими картками для отримання виплат. Проте дехто може бути незадоволеним умовами власного банку, тому може змінити банк в якому отримуватиме гроші.

Про це пише 24 Канал.

Для того, щоб змінити банк, де українець хоче отримувати пенсію, треба звернутися до бажаного банку та відкрити там рахунок. Після цього обов’язково треба звернутися до ПФУ через ЦНАП або сайт регулятора та надати свої нові реквізити.

Враховуйте, що наступна виплата може прийти ще на старий рахунок, адже процес переходу на інший банк триває деякий час. Тому закривати колишній рахунок варто лише, коли гроші почнуть надходити на новий.

Після заміни картки рекомендовано встановити додаток банку на мобільний телефон, щоб мати змогу зручно та швидко керувати своїми транзакціями та бачити поточний стан рахунку.

Деякі пенсіонери мають пройти відеоідентифікацію до кінця 2023 року. Щоб це зробити, треба увійти до особистого кабінету на сайті ПФУ.

Далі треба зробити такі дії:

в особистому акаунті вибрати розділ «Ідентифікація в режимі відеоконференцзв'язку»;

заповнити запропоновану онлайн-форму;

обрати месенджер, за допомогою якого відбуватиметься відеоконференція;

натиснути кнопку «Подати заяву».

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У встановлену дату та час з особою зв’яжеться представник ПФУ через одну з встановлених програм. Якщо пенсіонеру треба якась допомога, він має зазначити це у коментарі.

Також знадобляться скан-копії наступних документів:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

свідоцтво про народження.

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