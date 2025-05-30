З нуля до нової професії: добірка доступних курсів для зміни роботи — Finance.ua

З нуля до нової професії: добірка доступних курсів для зміни роботи Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

З нуля до нової професії: добірка доступних курсів для зміни роботи

Робота виснажує, рутинні завдання не радують, а зранку немає бажання вставати з ліжка? Це дзвіночок, що час щось змінювати. Навіть якщо за плечима лише старий досвід і страх почати з нуля, маємо гарну новину: зараз існує безліч онлайн-курсів, які допомагають здобути нову професію.

Дійсно, зараз змінити професію стало значно простіше, ніж колись — особливо в умовах кадрового голоду в Україні. Ринок праці буквально кричить про брак спеціалістів у багатьох галузях, тож ті, хто готові навчатися й спробувати себе в новій ролі, мають реальний шанс швидко знайти роботу та гідну зарплату.

Finance.ua зібрав добірку актуальних курсів для тих, хто хоче змінити сферу діяльності та отримати затребувану спеціальність. для тих, хто хоче змінити сферу діяльності та отримати затребувану спеціальність.

На що звернути увагу

При виборі курсів важливо звертати увагу на деталі, «занадто яскраву рекламу» та гучні обіцянки на кшталт «100% гарантія працевлаштування». Особливо обережно потрібно ставитися до «навчань від блогерів», які нерідко рекламують свої курси в Instagram чи TikTok. Багато з них обіцяють «золоті гори» — нібито справжній шлях до успіху, але за фактом це більше схоже на коротку вижимку порад без реальних знань.

Тож, враховуйте такі аспекти:

Чи є конкретні теми й практичні завдання? Чи можна звернутись до ментора або викладача, якщо щось не зрозуміло? Чи є справжні відгуки від тих, хто вже пройшов цей курс (не лише на сайті самого курсу або сторінках блогера)? І чи видають хоч якийсь сертифікат, він не обов’язково має бути міжнародного зразка, але бодай якийсь документ про те, що ви опанували цю сферу.

Добірка курсів

Ми зібрали інформацію з відкритих джерел про найбільш популярні та корисні платформи в Україні, які допомагають здобути нову професію без жодних (або з мінімальними) вкладень.

Ось деякі з них:

EdEra (Education Era)

EdEra (Education Era) — українська онлайн-платформа з безплатними або недорогими курсами з IT, маркетингу, бізнесу та інших напрямків. Курси короткі, зручні для самостійного навчання у будь-який час. Здебільшого вони складаються з відео, тестів і практичних завдань.

За мінімальну суму можна також отримати сертифікат. На платформі є підтримка викладачів і спільноти, що допомагає швидко розбиратися у матеріалі.

Приклади курсів:

Курс «Основи програмування» — підходить для початківців, безплатно.

Курси з фінансової грамотності та викладання — часто безплатні, особливо для вчителів, з можливістю отримати сертифікат.

Genius. Space

Genius. Space — це онлайн-платформа для навчання сучасних професій у сферах IT, маркетингу, дизайну та HR. Вона пропонує курси як для початківців, так і для тих, хто хоче підвищити кваліфікацію.

Навчання проходить дистанційно, що дозволяє вчитися у зручний час. Вартість курсів варіюється від безкоштовних або бюджетних (приблизно 160 грн за окремі короткі курси) до комплексних програм вартістю близько 5 тис. грн. Загалом, платформа часто пропонує знижки.

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Приклади курсів:

Комплексний Інтернет-маркетинг — курс, що охоплює основні інструменти цифрового маркетингу, дає змогу опанувати професію за 2−3 місяці.

Веб та UX/UI-дизайнер — навчання щодо створення сучасних сайтів і користувацьких інтерфейсів.

AI Спеціаліст — курс, який навчає вас працювати з інструментами штучного інтелекту для маркетингу та бізнесу.

Бухгалтер ФОП — курс для ведення фінансів та бухгалтерії фізичних осіб-підприємців.

На сайті платформи також вказано, що Genius. Space допомагає не лише опанувати нову професію, а й успішно працевлаштуватися. Після завершення курсу ви отримуєте завірений диплом із QR-кодом, який роботодавець може засканувати, щоб перевірити справжність документа та побачити вашу статистику навчання: скільки уроків ви пройшли, годин прослухали та скільки набрали балів.

Coursera

Coursera — це провідна міжнародна онлайн-платформа, яка пропонує сотні курсів від провідних університетів і компаній світу. Багато курсів доступні безплатно у форматі аудиту, тобто ви можете переглядати всі навчальні матеріали без оплати, але сертифікат про проходження курсу зазвичай потрібно купувати окремо.

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Платформа пропонує курси з IT, бізнесу, маркетингу, машинного навчання, кібербезпеки, фінансів, лідерства, менеджменту та інших сфер. Вартість окремих курсів стартує від 29 доларів, а підписка Coursera Plus — 399 доларів на рік (підписка на преміум версію дає необмежений доступ до понад 7 тис. курсів, спеціалізацій і професійних сертифікатів).

Приклади:

Практичний відеокурс «Шлях підприємця»

Практичний відеокурс « Шлях підприємця » — створений у співпраці з МХП, БФ «МХП — Громаді» та Державною службою зайнятості для тих, хто починає або розвиває власний бізнес. Курс складається з 10 коротких відео, які охоплюють ключові теми: пошук ідеї, бізнес-план, маркетинг, управління ризиками, команда, інвестиції та гранти.

За словами представників МХП і Державної служби зайнятості, цей курс допомагає подолати основні виклики початкового етапу бізнесу, такі як нестача знань і капіталу, а також сприяє розвитку місцевих громад через підтримку малого бізнесу та створення робочих місць.

Детальніше про можливості для безплатного або бюджетного навчання як онлайн, так і офлайн, читайте у нашій статті за посиланням.

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