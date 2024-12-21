З наступного року українці більше платитимуть за послуги зв’язку від «Укртелекому» — Finance.ua

З наступного року українці більше платитимуть за послуги зв’язку від «Укртелекому» Сьогодні 09:18 — Фондовий ринок

З наступного року українці більше платитимуть за послуги зв’язку від «Укртелекому»

АТ «Укртелеком» анонсувала підвищення тарифів на послуги фіксованого телефонного зв’язку та дротового радіо, яке набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті компанії.

Скільки коштуватимуть послуги

Згідно з наведеними даними, з 1 січня вартість пакету «Простий» зросте з 195 до 255 грн на місяць.

Тариф «Простий мінімальний» збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет «Домашній базовий» клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн.

Вартість тарифу «Домашній безлімітний» становитиме 329 грн замість 255 грн.

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Також з 1 січня буде збільшено оплату за дротове радіо — з 145 грн до 189 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше оператор «Київстар» роз’яснив тарифи на послугу домашнього інтернету, що працює без світла.

Оператор зазначав, що абоненти можуть користуватися домашнім інтернетом навіть при відключенні електрики, оскільки 90% мережі Домашнього Інтернету обладнані джерелами безперебійного живлення.

Укрінформ За матеріалами:

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