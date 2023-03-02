«Укртелеком» оцінив втрати через війну — Finance.ua
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«Укртелеком» оцінив втрати через війну

Фондовий ринок
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Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» оцінює втрати через війну у 2 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«За попередніми оцінками, загальні руйнівні наслідки російської агресії для „Укртелекому“ сягають 2 млрд гривень, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів та втратою активів на тимчасово окупованих територіях на суму понад 600 млн гривень. Крім того, внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 200 будівель компанії, а близько 40 — повністю зруйновано», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку війни «Укртелеком» відновив надання послуг у понад 1 200 населених пунктах для більш ніж 350 тисяч домогосподарств, реконструював понад 130 кілометрів зруйнованих ліній зв’язку.
Інтернет-доступ забезпечено на рівні 87% населених пунктів національного покриття компанії станом на 24 лютого 2022 року.
При цьому послуги надаються у всіх областях, крім тимчасово окупованих населених пунктів Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Довідка Finance.ua:

  • 2022 рік «Укртелеком» закінчив з показником EBITDA (прибуток до вирахування податків, амортизації і дивідендів) понад 1,2 млрд гривень, зменшивши дохід на 15% до 5,6 млрд гривень порівняно з 2021 роком.
  • АТ «Укртелеком» — одна з найбільших телекомунікаційних компаній України. Компанія є частиною групи компаній SCM.
За матеріалами:
Українські Новини
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