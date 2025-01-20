З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка

Особисті фінанси
53
З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка
З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка
Французький оператор Ouigo справив фурор на іспанському ринку, запустивши маршрути з Мадрида до 3 інших напрямків у південній частині країни.
Про це пише traveloffpath.
Читайте також
Ціна квитка — 9 євро.
Потяги почали їздити з 16 січня зі своєю першою зворотною поїздкою з Мадрида.
За 9 євро туристи зможуть доїхати з Мадрида до трьох чудових міст Андалусії: Севілья, Малага, Кордова.
Читайте також
Рейси курсуватимуть двічі на день, пропонуючи до 35 тисяч пасажирських місць на тиждень.
Поїзди Ouigo вирушатимуть із Мадрида зі станції Пуерта-де-Аточа до андалуської Севільї — о 7:40 (прибуття о 10:25) та о 15:14 (прибуття о 18:02). Відстань між ними становить трохи менше 500 кілометрів.
Двічі на день до прибережного містечка Малаги, дорогою також роблячи зупинки в Кордові.
Читайте також
Розклад
Поїзди відправлятимуться з тієї ж станції в Мадриді о 7:19 і 15:23, прибуваючи на станцію Марія Самбрано в Малазі о 10:17 і 18:11 відповідно.
У Кордові ці ж поїзди зупинятимуться о 9:10 та 17:05 відповідно. Загальна відстань — трохи більше 500 кілометрів.

Довідка Finance.ua:

  • Наприклад, квитки в один кінець з Мадрида до Севільї коштують близько 41 євро на Renfe, що значно більше, ніж нещодавно запроваджені тарифи в 9 євро.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.