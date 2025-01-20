З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка — Finance.ua

З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

З Мадрида запустили потяги до трьох іспанських міст: ціна квитка

Французький оператор Ouigo справив фурор на іспанському ринку, запустивши маршрути з Мадрида до 3 інших напрямків у південній частині країни.

Про це пише traveloffpath

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Ціна квитка — 9 євро.

Потяги почали їздити з 16 січня зі своєю першою зворотною поїздкою з Мадрида.

За 9 євро туристи зможуть доїхати з Мадрида до трьох чудових міст Андалусії: Севілья, Малага, Кордова.

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Рейси курсуватимуть двічі на день, пропонуючи до 35 тисяч пасажирських місць на тиждень.

Поїзди Ouigo вирушатимуть із Мадрида зі станції Пуерта-де-Аточа до андалуської Севільї — о 7:40 (прибуття о 10:25) та о 15:14 (прибуття о 18:02). Відстань між ними становить трохи менше 500 кілометрів.

Двічі на день до прибережного містечка Малаги, дорогою також роблячи зупинки в Кордові.

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Розклад

Поїзди відправлятимуться з тієї ж станції в Мадриді о 7:19 і 15:23, прибуваючи на станцію Марія Самбрано в Малазі о 10:17 і 18:11 відповідно.

У Кордові ці ж поїзди зупинятимуться о 9:10 та 17:05 відповідно. Загальна відстань — трохи більше 500 кілометрів.

Довідка Finance.ua:

Наприклад, квитки в один кінець з Мадрида до Севільї коштують близько 41 євро на Renfe, що значно більше, ніж нещодавно запроваджені тарифи в 9 євро.

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