З грошима є одна проблема: у ФДМУ розповіли про конфісковані активи підсанкційних осіб — Finance.ua

З грошима є одна проблема: у ФДМУ розповіли про конфісковані активи підсанкційних осіб Сьогодні 11:29 — Казна та Політика

З грошима є одна проблема: у ФДМУ розповіли про конфісковані активи підсанкційних осіб

В управління Фонду держмайна України передано 136 конфіскованих за рішенням суду активів підсанкційних осіб із метою їх подальшої приватизації або оренди.

Про це повідомила в інтерв'ю Українському радіо заступниця голови ФДМУ Людмила Дараган.

«На сьогоднішній день до ФДМУ передано 136 активів. Серед них є як великі підприємства (Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат), торгові центри (Ocean Plaza), так і вилучені квартири. Найбільше вилученої нерухомості розташовано в Криму. Загалом, на тимчасово окупованих територіях і в Криму є 69 активів. Ми зараз просто проводимо процедуру реєстрації права власності за державою Україна в особі ФДМУ. А далі ми чекаємо, поки наші захисники звільнять ці території, і ми зможемо розпоряджатися цим майном», — наголосила вона.

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За її словами, складнощі виникли з першим кейсом.

«Це — активи російського мільярдера Михайла Шелкова. Там була настільки заплутана структура власності, що Мін'юст не зміг надати доказову базу, а суд не зміг правильно встановити частку власності. Коли ми все почали вивчати і досліджувати, ми встановили ще низку суб'єктів, у яких теж потрібно було провести конфіскацію, щоб у держави у володінні була найбільша частка, і ми могли нею розпоряджатися. Зараз ми доопрацьовуємо цей кейс разом із Мін'юстом та Вищим антикорупційним судом. Тому ми користуємося всіма засобами, які існують: аудит, бухгалтерія, реєстри, допомога правоохоронних органів», — зазначила Дараган.

Вона додала, що зараз, крім активів Шелкова, перебувають на виконанні санкції по Євтушенкову, Януковичу та Ротенбергу.

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«Щодо активів Шелкова: є у нас Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, у якого активи переважно в титановій галузі. За інформацією СБУ, титанова сировина, яка видобувалася на території України в Демурінському гірничо-збагачувальному комбінаті, після цього направлялася в російську федерацію. А там за допомогою цієї сировини виготовлялися деталі для „калібрів“ та військових літаків. Цей факт підтверджує легітимність конфіскації цього майна», — розповіла заступниця голови ФДМУ.

Вона підкреслила, що всі кошти йдуть одразу до державного бюджету до спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Але з коштами є одна проблема. Наприклад, конфіскується Товариство з обмеженою відповідальністю на користь держави. У нього звичайно є якісь обігові кошти. Наприклад, це працюючий завод, у якого є кошти на рахунках, кошти на виплати зарплати. І за нашим законодавством всі ці кошти одразу скеровуються до державного бюджету. А до ФДМУ підприємство переходить з людьми, боргами, кредитною заборгованістю. З усією історією, але без живих грошей. Ми сподіваємося, що Кабмін і Верховна Рада знову підуть нам назустріч. І кошти залишатимуться на рахунках», — сказала Дараган.

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Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб, з урахуванням пропозицій президента.

Законом уточнюються підстави, за наявності яких можуть бути застосовані санкції, за рахунок включення до кола суб'єктів осіб, які своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (у тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими суб'єктами.

Визначаються також виключні підстави, особливі умови, досудовий та судовий (у тому числі апеляційний) порядок застосування нового виду санкції - стягнення активів у дохід держави, коло і повноваження суб'єктів, які ініціюють, приймають рішення щодо застосування та реалізують цей вид санкції.

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