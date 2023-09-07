В ЄС знайшли спосіб законно використати доходи від заморожених активів рф — Bloomberg Сьогодні 10:28 — Фондовий ринок

В ЄС знайшли спосіб законно використати доходи від заморожених активів рф — Bloomberg

Чиновники Європейського Союзу почнуть зустрічатися з країнами-членами на цьому тижні для обговорення плану про те, як використати доходи від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку, з метою направити їх для відновлення України.

Згідно з проектом документа про процес, з яким ознайомився Bloomberg , Європейська комісія запропонує спосіб, як законно перевести доходи, отримані від активів, до бюджету блоку.

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Комісія зустрінеться з чиновниками з Іспанії, Бельгії, Італії, Франції та Німеччини в четвер, а потім з усіма державами-членами на наступному тижні, за словами джерела видання, знайомого з планами. Президент ЄК Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що висуне законодавчу пропозицію до літніх канікул, але з тих пір ці терміни посунулися в часі.

Згідно з документом, робоча група комісії підтримує реалізацію трьох основних пропозицій документа поетапно, а не всі відразу.

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Ці кроки включають уточнення обсягу обов’язків за фінансовими зобов’язаннями, введення вимог до центральних депозитаріїв цінних паперів щодо поділу залишків грошових коштів російських активів і переведення доходів до бюджету ЄС в якості зовнішніх призначених доходів, говориться в документі.

Очікується, що активи російського центрального банку, заморожені в ЄС, принесуть близько 3 мільярдів євро непередбаченого прибутку. Більше половини активів знаходяться в грошових коштах і депозитах, а «значна сума» решти знаходиться в цінних паперах, які перетворяться в грошові кошти в міру погашення в найближчі два-три роки.

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УНІАН За матеріалами:

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