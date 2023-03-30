З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти в Берліні — Finance.ua
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З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти в Берліні

Особисті фінанси
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З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти в Берліні
З 31 березня українці зможуть оформлювати паспорти в Берліні
У Берліні в п’ятницю у тестовому режимі запрацює центр з оформлення документів, де українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспортні документи.
Про це йдеться в повідомленні центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Центр запрацює 31 березня за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2.
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Як зазначено у повідомленні, режим роботи центру буде тестовим. У цей період відвідувачів обслуговуватимуть з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 за «живою» чергою.
Про повноцінний запуск роботи центру обіцяють повідомити на офіційних ресурсах державного підприємства «Документ».
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Сьогодні оформити паспортні документи чи обміняти водійське посвідчення українці можуть у цетрах обслуговування у Туреччині (Стамбул), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава) та Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав).
За даними Євростату, минулого року країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 мільйонам людей з України, які тікали від російської агресії.

Довідка Finance.ua:

  • 10 березня Державна міграційна служба України повідомила, що в разу, якщо в ID-картці та закордонному паспорті громадянина імʼя чи прізвище написані по-різному, то закордонний паспорт автоматично вважається недійсним. А вже 13 березня дане рішення відкликали;
  • для українців наразі діють спрощені правила перетину кордону між країнами. Водночас громадяни України мають дотримуватися правил в’їзду до країн Шенгенської зони, якщо перебувають у країні, яка до неї не входить.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Європейська правда
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