З 2025 року курсантам військових ЗВО виплачуватимуть від 8 до 20 тисяч гривень залежно від курсу — Finance.ua

З 2025 року курсантам військових ЗВО виплачуватимуть від 8 до 20 тисяч гривень залежно від курсу Сьогодні 18:38 — Особисті фінанси

З 2025 року курсантам військових ЗВО виплачуватимуть від 8 до 20 тисяч гривень залежно від курсу

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник анонсував підвищення грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти з березня 2025 року.

Про це він заявив під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як збільшаться виплати курсантів

За словами Сергія Мельника, грошові виплати для курсантів першого та другого курсів будуть на рівні мінімальної заробітної плати в Україні — 8 тисяч гривень, із подальшим підвищенням за відповідним коефіцієнтом.

Курсантам третього та четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, буде виплачуватися понад 20 тисяч гривень.

Мельник запевнив, що Міноборони й надалі покращуватиме умови навчання та служби для курсантів, а також продовжить практику відкритих зустрічей з ними у всіх військових навчальних закладах країни.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ мають можливість отримати дві окремі фінансові допомоги — «піднайомні» та «підйомні» виплати, призначені для покриття витрат на проживання та переїзд.

Читайте також Викрито схему розкрадання понад $10 млн на закупівлі військової форми для ЗСУ

Також для військовослужбовців передбачене грошове забезпечення на оздоровлення під час відпустки. У випадку ж, якщо військовий не використав право на відпустку, він може отримати компенсацію після наказу командира частини.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.