Піднайомні та підйомні виплати в армії: в чому різниця — Finance.ua

Піднайомні та підйомні виплати в армії: в чому різниця Вчора 18:15 — Особисті фінанси

Піднайомні та підйомні виплати в армії: в чому різниця

Військовослужбовці ЗСУ мають можливість отримати дві окремі фінансові допомоги — «піднайомні» та «підйомні» виплати, призначені для покриття витрат на проживання та переїзд.

У чому різниця між цими виплатами, розповідає АрміяInform.

Піднайомні

Для військових, які не мають власного житла за місцем служби, передбачено компенсацію орендної плати.

Розмір виплат варіюється залежно від населеного пункту:

У Києві — 4560 грн на місяць;

В обласних центрах — 3420 грн на місяць;

В інших населених пунктах — 2280 грн на місяць.

Для сімей із трьома або більше членами сума виплати збільшується у півтора раза.

Підставою для виплати є рапорт військовослужбовця, а також перелік документів, визначений постановою Кабміну № 450 . Це може вимагати часу та витрат на довідки.

Підйомні

Підйомні виплати передбачені для військовослужбовців, які змінюють місце служби.

Підйомна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

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Також виплачуються добові за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Підйомна допомога виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року.

Хто може отримувати «підйомні» та «піднайомі»

Наразі їх виплачують військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, або за призовом осіб офіцерського складу. На жаль, мобілізовані військовослужбовці такої можливості не мають.

Нагадаємо, для військовослужбовців передбачене грошове забезпечення на оздоровлення під час відпустки. У випадку ж, якщо військовий не використав право на відпустку, він може отримати компенсацію після наказу командира частини.

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