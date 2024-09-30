З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5% — Finance.ua

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5% Сьогодні 10:00 — Кредит&Депозит

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%

Поки що на жовтень банкіри не тільки не планують підвищень, навпаки, подумують про зниження дохідності гривневих вкладів. У кращому випадку, ставки залишаться без змін.

Про це повідомили «Мінфіну» керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков та начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів та пасивів Руслан Левчин із Укрсиббанку. Вони також не очікують на суттєві зміни щодо ставок у середньому на ринку.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв каже, що зниження ставки за депозитним сертифікатом «стане стимулом лише для незначної корекції ставок в окремих банках». «Деякі банки можуть знизити ставки до 0,5 відсоткових пункта, з огляду на зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами», — додав Руслан Левчин.

Змінами відсоткової політики НБУ більшість банків пояснює відсутність планів щодо підвищення. Про це повідомив директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

Директор департаменту казначейства та фінансових інститутів, член правління Кредитвест Банку Сергій Ярошенко каже, що у зв’язку зі зміною відсоткової політики Нацбанку банк знижуватиме ставки за вкладами на 3−6 місяців. Такі самі зміни він прогнозує і в середньому на ринку. «За іншими термінами змін не очікуємо», — додав банкір.

Зростання за ставками у жовтні поки що немає жодних підстав прогнозувати, каже директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець. Вона також пояснює свій погляд зниженням дохідності депсертифікатів та збільшенням норм резервування для вкладів терміном до трьох місяців.

«Загалом усі ці заходи, радше, стимулюють поступове зменшення ставок, ніж їх зростання. Щоправда, конкуренція між банками за вкладника останніми місяцями навіть загострилася, тому і про скорочення дохідності гривневих депозитів говорити поки що не можна», — пояснює вона те, що відбувається на ринку.

Аліна Компанець каже, що зараз на ринку склалася досить нетривіальна ситуація: ставки за вкладами у національній валюті на терміни від 3-х до 12 місяців майже ідентичні.

«Це реакція ринку не лише на дизайн монетарної політики, а й настрої українців, які за часів надзвичайної невизначеності намагаються уникнути довгих термінів за депозитами, щоб мати вільніший доступ до заощаджень.

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Тому, на мою думку, без радикальних змін ситуації в країні та на фронті очікувати на розворот цього тренду не варто. А, з огляду на той факт, що облікова ставка, за прогнозами щонайменше до кінця року залишатиметься незмінною, абсолютні показники дохідності гривневих вкладів не змінюватимуться у жовтні", — вважає вона.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1, 301 трлн грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

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