YouTube виплатив музичній індустрії $8 млрд за рік Сьогодні 23:09 — Фондовий ринок

YouTube виплатив музичній індустрії $8 млрд за рік

YouTube виплатив понад $8 млрд музичній індустрії з липня 2024 по червень 2025 року.

Про це йдеться на сторінці YouTube Official Blog.

Читайте також YouTube Music тестує функцію перекладу текстів пісень

За словами глобального директора YouTube Music Ліора Коена, виплати стали результатом роботи так званого «подвійного двигуна» YouTube — реклами та підписок.

Вони забезпечують стабільні доходи для артистів, авторів пісень і видавців.

«Ця цифра не є кінцевою метою. Вона символізує значний і сталий прогрес у нашому прагненні створити довгострокову платформу для кожного артиста, композитора та видавця на світовій арені», — зазначив Коен.

Читайте також YouTube Premium отримав нові функції на всіх пристроях

За даними компанії, нині понад 125 млн користувачів мають підписку YouTube Music або Premium (включно з пробними періодами), а щомісяця музичні відео переглядає понад 2 млрд зареєстрованих користувачів.

ain За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.