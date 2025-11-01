0 800 307 555
YouTube виплатив музичній індустрії $8 млрд за рік

22
YouTube виплатив музичній індустрії $8 млрд за рік
YouTube виплатив музичній індустрії $8 млрд за рік
YouTube виплатив понад $8 млрд музичній індустрії з липня 2024 по червень 2025 року.
Про це йдеться на сторінці YouTube Official Blog.
За словами глобального директора YouTube Music Ліора Коена, виплати стали результатом роботи так званого «подвійного двигуна» YouTube — реклами та підписок.
Вони забезпечують стабільні доходи для артистів, авторів пісень і видавців.
«Ця цифра не є кінцевою метою. Вона символізує значний і сталий прогрес у нашому прагненні створити довгострокову платформу для кожного артиста, композитора та видавця на світовій арені», — зазначив Коен.
За даними компанії, нині понад 125 млн користувачів мають підписку YouTube Music або Premium (включно з пробними періодами), а щомісяця музичні відео переглядає понад 2 млрд зареєстрованих користувачів.
За матеріалами:
ain
