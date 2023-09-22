YouTube анонсував запуск низки нових функцій з підтримкою штучного інтелекту — Finance.ua
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YouTube анонсував запуск низки нових функцій з підтримкою штучного інтелекту

Технології&Авто
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YouTube анонсував запуск низки нових функцій з підтримкою штучного інтелекту
YouTube анонсував запуск низки нових функцій з підтримкою штучного інтелекту
Компанія YouTube оголосила про запуск низки нових функцій для контент-мейкерів, які базуватимуться на основі штучного інтелекту (ШІ).
Про це повідомляє Bloomberg.
«Ми відкриваємо набір продуктів і функцій, які дозволять людям розширювати межі творчого вираження», — сказав Тоні Рейд, віцепрезидент YouTube із питань продуктів для спільнот.
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Серед нових продуктів YouTube є інструмент під назвою Dream Screen, який використовую ШІ для додавання графічного фону чи зображення до коротких відеороликів — Shorts. Компанія також анонсувала нові виробничі інструменти з підтримкою ШІ для редагування як коротких, так і довгих за тривалістю відео на платформі.
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Окрім цього, компанія розкрила плани щодо запуску YouTube Create — мобільного додатку, який покликаний допомогти творцям платформи полегшити роботу над створенням відео. Застосунок теж міститиме функції з підтримкою ШІ, зокрема редагування та обрізання, автоматичні субтитри, можливості озвучення та доступ до бібліотеки фільтрів і музики без роялті-відрахувань.
На додачу до перерахованого, YouTube надасть контент-мейкерам більше інструментів для отримання інформації на основі ШІ, допоможе з автоматичним дубляжем відео та допоможе знайти музику та звукові доріжки для відео.
За матеріалами:
Укрінформ
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