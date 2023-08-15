YouTube тестує функцію повної заборони використання блокувальників реклами для користувачів — Finance.ua
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YouTube тестує функцію повної заборони використання блокувальників реклами для користувачів

Технології&Авто
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YouTube тестує функцію повної заборони використання блокувальників реклами для користувачів
YouTube тестує функцію повної заборони використання блокувальників реклами для користувачів
Популярний відеохостинг YouTube розпочав тестування нової версії попередження із прикріпленим таймером — вона стосується тих користувачів, які дивляться відео безкоштовно. Спливаюче вікно пропонує юзерам перейти на YouTube Premium.
YouTube тестує функцію повної заборони використання блокувальників реклами для користувачів
Так у правому верхньому кутку спливаючого вікна з’являється таймер, тривалість якого може становити від 30 до 60 секунд. У вікні перераховуються переваги підписки на Premium, а також присутні варіанти «Дозволити рекламу YouTube» і «Спробувати YouTube Premium».
Раніше відеохостинг у тестовому режимі почав розсилати користувачам попередження про те, що на їхніх пристроях буде заблоковано відеоплеєр після перегляду трьох роликів без підписки і з увімкненими блокувальниками реклами. YouTube наголошує, що обмежить доступ до відеоплеєра, якщо блокувальник реклами не буде вимкнено, оскільки «реклама дає змогу YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу».
Існує кілька обхідних шляхів для відмови від спливаючих вікон, однак у Google, ймовірно, вже розробили план протидії використанню VPN та інших методів, що застосовуються для обходу рекламних роликів.
Нагадаємо — раніше ціни на підписку Premium підвищилися. У США індивідуальна підписка коштує $13,99 на місяць, а річна подорожчала на $20, до $139,99. Для України платне користування сервісом поки залишається без змін.
За матеріалами:
noworries
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