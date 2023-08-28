YouTube навчився шукати музику за 3-секундним співом користувача — Finance.ua

YouTube навчився шукати музику за 3-секундним співом користувача Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

YouTube навчився шукати музику за 3-секундним співом користувача

Розробники YouTube додали нову функцію до каталогу експериментів платформи. За словами спеціалістів YouTube, користувачі зможуть легко знаходити музичні відеокліпи, наспівуючи пісні.

Варто відзначити, що Google вже має у своєму веб-браузері функцію, що дозволяє знаходити пісні, співаючи їх, і тепер компанія вирішила інтегрувати аналогічну функцію у свою відеоплатформу. На даний момент це експериментальна функція, яка доступна тільки підписникам YouTube Premium.

Функція все ще знаходиться на етапі тестування, тому вона доступна лише невеликій частині користувачів Android. Розробники пообіцяли, що незабаром вона з’явиться і у сервісі YouTube Music.

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Щоб мати можливість використовувати наспівування при пошуку відео необхідно слідувати певним крокам. Перш за все, потрібно увімкнути голосовий пошук на YouTube, натиснувши піктограму мікрофона, який з’являється у рядку пошуку. Після цього необхідно починати співати або насвистувати мелодію впродовж трьох секунд.

Якщо система розпізнавання звуку виявить пісню, вона покаже схожі відео на сторінці результатів. В іншому випадку доведеться повторити пошук.

У червні адміністрація платформи YouTube розповіла про нову функцію, роботу якої забезпечуватиме штучний інтелект. Відтепер у завантажуваних користувачами відео з’явиться дубльована озвучка, створена штучним інтелектом. Функція реалізована проектом Aloud із технологічного інкубатора Google Area 120.

Підготовлене ШІ дублювання допоможе каналам YouTube суттєво розширити свої аудиторії. У системі з’являться не лише нові мови, а й можливості — у перспективі синтезовані звукові доріжки планують зробити більш схожими на оригінальні голоси, їм додадуть яскравішого емоційного забарвлення та синхронізують промову з артикуляцією в кадрі. Розгортання всіх цих функцій заплановано на 2024 рік.

noworries За матеріалами:

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