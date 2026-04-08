Єврозона уникне рецесії, попри ціни на енергоносії

Передбачається, що єврозона уникне рецесії попри різкий енергетичний шок, проте зростання залишатиметься слабким через тиск високих цін на нафту та газ, що стримуватиме економічну активність і сповільнить дезінфляцію.

Про це свідчить звіт BofA Global Research.

Читайте також ЄС попереджає уряди про ризик бюджетної кризи через зростання цін на енергоносії — FT

Банк знизив прогноз зростання єврозони до 0,6% цього року та 1,0% наступного, описуючи перспективи як «великий шок», спричинений цінами на енергоносії, і водночас зазначивши, що «технічної рецесії вдалося уникнути», втім, «відновлення буде слабким».

Перегляд прогнозу базується на припущеннях щодо енергоресурсів. Ціна на нафту марки Brent очікується близько $100 за барель до кінця 2026 року, а голландський газ TTF — близько €80 протягом наступної зими.

Читайте також П’ять країн ЄС закликають ввести податок на надприбутки енергокомпаній

У звіті зазначається, що «деякі постійні збитки енергопостачання не дозволять швидко скоригувати світові ціни на енергоносії», що чинитиме тиск на економіку навіть у разі ослаблення геополітичної напруженості.

Прогноз зростання враховує загальну втрату 90 базисних пунктів порівняно з попередніми оцінками. Очікується, що поведінка домогосподарств пом’якшить первинний вплив: «споживачі компенсують первинний ефект шляхом зниження норми заощаджень» у другому кварталі року.

Читайте також Ринок нових авто в ЄС: де продають найбільше машин

Попри уникнення рецесії, прогнозується, що обсяг виробництва залишатиметься нижче траєкторії, існуючої до шоку, і «послідовне відновлення з 4 кварталу 2026 року, ймовірно, буде слабким», що свідчить про збереження слабкості економіки.

Прогнозується, що інфляція зросте до 3,3% цього року, перш ніж знизиться до 2,1% наступного, водночас нафта викличе швидке зростання, а ціни на газ додадуть стійкості.

У звіті зазначається, що «зниження інфляції відтерміновується», і прогнозується, що загальна інфляція впаде нижче 2% лише у другому півріччі 2027 року, а базова — до кінця того ж року.

Очікується, що Європейський центральний банк реагуватиме жорсткішою політикою в короткостроковій перспективі. BofA прогнозує підвищення ставок на 25 базисних пунктів у червні та липні, у результаті чого депозитна ставка досягне 2,50%, перш ніж почнеться її зниження в червні 2027 року. У звіті відзначається: «ЄЦБ нервує», що відображає занепокоєння стосовно інфляційних ризиків.

Динаміка на рівні окремих країн акцентує нерівномірну схильність до шоку. Німеччина розглядається як «найуразливіша», прогноз зростання знижений до 0,3%, тоді як для Італії прогнозується 0,2%, що відображає більш високу чутливість до енергоносіїв.

Очікується, що Франція та Іспанія впораються краще завдяки енергетичним структурам та політичним заходам, хоча обидві країни постали перед повільнішим зростанням та вищою інфляцією.

Базовий сценарій передбачає, що шок залишиться обмеженим цінами, без дефіциту постачання.

Проте, аналітики попереджають, що сильніший енергетичний шок може змінити прогноз, відзначаючи, що вищі ціни на нафту та газ «штовхнуть єврозону до рецесії».

