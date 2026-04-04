Ринок нових авто в ЄС: де продають найбільше машин 04.04.2026, 23:18 — Технології&Авто

Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС, Фото: freepik

У лютому 2026 року в країнах Євросоюзу реалізували 865,4 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком залишається Німеччина.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що за лютий у Німеччині було зареєстровано майже 211,3 тис. нових легковиків, що на 4% більше, ніж у лютому минулого року.

Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 521 од. (+72%).

До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:

Німеччина — 211 262 авто (+4%);

Італія — 157 248 од. (+14%);

Франція — 120 764 од. (-15%);

Іспанія — 97 082 од. (+7%);

Польща — 47 462 од. (+6%).

Найменшими ринками ЄС були:

Литва — 2593 од. (+2%);

Латвія — 1443 од. (+3%);

Кіпр — 1145 од. (-11%);

Естонія — 1138 од. (+82%);

Мальта — 521 од. (+72%).

Для порівняння, в Україні у лютому 2026 року продали 4,4 тис. нових легковиків — як у Люксембурзі за той самий період.

Раніше Finance.ua писав , що глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць. Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).

Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).

Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).

