0 800 307 555
укр
Ринок нових авто в ЄС: де продають найбільше машин

Технології&Авто
399
Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС, Фото: freepik
У лютому 2026 року в країнах Євросоюзу реалізували 865,4 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком залишається Німеччина.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, що за лютий у Німеччині було зареєстровано майже 211,3 тис. нових легковиків, що на 4% більше, ніж у лютому минулого року.
Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 521 од. (+72%).
До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:
  • Німеччина — 211 262 авто (+4%);
  • Італія — 157 248 од. (+14%);
  • Франція — 120 764 од. (-15%);
  • Іспанія — 97 082 од. (+7%);
  • Польща — 47 462 од. (+6%).
Найменшими ринками ЄС були:
  • Литва — 2593 од. (+2%);
  • Латвія — 1443 од. (+3%);
  • Кіпр — 1145 од. (-11%);
  • Естонія — 1138 од. (+82%);
  • Мальта — 521 од. (+72%).
Для порівняння, в Україні у лютому 2026 року продали 4,4 тис. нових легковиків — як у Люксембурзі за той самий період.
Раніше Finance.ua писав, що глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць. Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).
Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).
Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems