Ринок нових авто в ЄС: де продають найбільше машин
У лютому 2026 року в країнах Євросоюзу реалізували 865,4 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком залишається Німеччина.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільші та найменші автомобільні ринки ЄС
Зазначається, що за лютий у Німеччині було зареєстровано майже 211,3 тис. нових легковиків, що на 4% більше, ніж у лютому минулого року.
Найменшу кількість авто зареєстровано на Мальті — 521 од. (+72%).
До ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу увійшли:
- Німеччина — 211 262 авто (+4%);
- Італія — 157 248 од. (+14%);
- Франція — 120 764 од. (-15%);
- Іспанія — 97 082 од. (+7%);
- Польща — 47 462 од. (+6%).
Найменшими ринками ЄС були:
- Литва — 2593 од. (+2%);
- Латвія — 1443 од. (+3%);
- Кіпр — 1145 од. (-11%);
- Естонія — 1138 од. (+82%);
- Мальта — 521 од. (+72%).
Для порівняння, в Україні у лютому 2026 року продали 4,4 тис. нових легковиків — як у Люксембурзі за той самий період.
Раніше Finance.ua писав, що глобальне виробництво автотранспорту в 2025 році збільшилося на 4% порівняно з 2024 роком і становило 96,4 млн одиниць. Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де було виготовлено понад 34,5 млн од. автотранспорту (+10%).
Друге місце посідає США, з результатом 10,2 млн. од. (-3%).
Третій результат продемонструвала Японія — 8,4 млн. од. (+2%). Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6,5 млн од. (+8%) та Німеччина — 4,2 млн. од. (+2%).
Також за темою
Китай будує першу у світі 30-поверхову морську платформу (фото)
Google випустив Gemma 4: ШІ, який можна запускати навіть офлайн
Ford готує доступний електромобіль для боротьби з Tesla
CEO LinkedIn назвав навички, які допоможуть не програти AI
Siri стане багатозадачною: Apple тестує нову функцію — Bloomberg
Рейтинг найпопулярніших моделей нових легковиків в Україні (інфографіка)