Євросоюз запровадив нові санкції проти КНДР за підтримку росії у війні проти України — Finance.ua

Євросоюз запровадив нові санкції проти КНДР за підтримку росії у війні проти України Сьогодні 18:30 — Світ

Євросоюз запровадив нові санкції проти КНДР за підтримку росії у війні проти України

Рада ЄС у п’ятницю запровадила обмеження проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до діяльності Північної Кореї, пов’язаної з незаконними програмами озброєнь та підтримкою рф у війні проти України.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

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Зокрема, обмеження запроваджені за ухилення від санкцій, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм, а також у зв’язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає росії для ведення війни проти України.

«ЄС має намір запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які можуть бути використані КНДР для підтримки розвитку її ядерних програм, програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, дотримуватись її зобов’язань з міжнародного права та відновити діалог з відповідними сторонами», — йдеться у заяві.

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Зазначається, що активи підсанкційних осіб будуть заморожені. Також буде заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам, включеним до переліку санкцій, або на їхню користь. Крім того, до фізичних осіб буде застосовано заборону на в'їзд до ЄС.

У заяві наголошується, що після сьогоднішнього рішення загальна кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, зросла до 77 фізичних та 20 юридичних осіб.

Як повідомлялося, союзники України давно звинувачують Північну Корею у прямій підтримці незаконної війни росії.

Укрінформ За матеріалами:

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