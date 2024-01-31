Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України — Finance.ua

Євросоюз розглядає повернення квот для деяких товарів з України Сьогодні 04:33 — Аграрний ринок

Європейська комісія розгляне можливість схвалити продовження режиму пільгової торгівлі з Україною до червня 2025 року, але зі змінами, про які просила Польща.

Про це повідомляє RMF.

Як зазначає видання, у проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м’яса птиці та яєць, чого немає в чинній угоді. На цьому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

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Польський єврокомісар також спробує добитися вигіднішого для Польщі базового періоду для розрахунку квот. Мова про те, щоб у розрахунках враховували середнє значення за останні три роки, а не лише за останній рік.

Проєкт угоди також передбачає два захисні механізми: перший — звичайний, а другий — на випадок непередбачуваних ринкових коливань.

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Аварійний механізм може бути ініційований навіть однією країною, а рішення про зупинку надмірного імпорту ухвалюватиметься швидше, бо за це буде відповідати Єврокомісія і їй не треба буде згода з боку всіх країн ЄС.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія оголосить зміни до торговельного законодавства Євросоюзу, які дозволять сусідам України запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції.

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