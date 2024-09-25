Європейський інвестиційний банк надав Києву 50 млн євро для заміни вагонів метро — Finance.ua

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Європейський інвестиційний банк надав Києву 50 млн євро для заміни вагонів метро

Казна та Політика
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Європейський інвестиційний банк надав Києву 50 млн євро для заміни вагонів метро
Європейський інвестиційний банк надав Києву 50 млн євро для заміни вагонів метро
Європейський інвестиційний банк та влада Києва підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро замість російських.
Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.
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«Європейський інвестиційний банк та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Ця ініціатива спрямована на модернізацію київського метрополітену та забезпечення надійності транспорту для мешканців мегаполіса. Угоду підписали сьогодні, 24 вересня, в штаб-квартирі ЄІБ у Люксембурзі під час візиту делегації Київської міської державної адміністрації», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до війни близько 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, а тому припинення цієї залежності — нагальне стратегічне завдання. Наразі понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні.
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Також наголошується, що кредит в 50 млн євро є першою частиною кредиту на загальну суму 200 млн євро, наданого банком. Решта суми буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування.
Загальне фінансування дасть змогу оновити чи замінити 120−160 вагонів метро.
За матеріалами:
УНН
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